Luis Juez sobre el caso Espert: "Es un espanto, no se enojen conmigo y no empiecen a escribir pelotudeces en las redes"

El senador nacional Luis Juez aseguró que le parece “un espanto” el escándalo tras las denuncias a José Luis Espert por la vinculación del diputado de la Libertad Avanza con el supuesto narcotraficante Alfredo “Fred” Machado.

“Es un espanto, un espanto lo que pasa, un espanto cómo se manejó la cosa, un espanto la falta de de cintura para entender la gravedad del tema. La verdad no le encuentro explicación”, sostuvo el legislador cordobés.

“Me pareció muy mal la forma con la que el tipo se paró, no es la forma con la que yo hubiese elegido defenderme de una supuesta injuria y si no es una injuria es mucho más grave. Tratar de zafar con el argumento que estamos a cuatro semanas de una elección, me parece una desmesura absoluta”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

