“Cambió el tablero político con la renuncia de José Luis Espert”

En función de analizar el impacto político de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, este medio se contactó con el periodista, Alejandro Gomel.

“Cambió el tablero político la renuncia de José Luis Espert, diría casi esperada aquí en Casa Rosada por todos los funcionarios y todos los que están cerca del Presidente. El Presidente era el único que estaba sosteniendo esa candidatura desde hace ya muchos días hasta que finalmente la presión y los últimos números, sobre todo, que manejaban aquí en Casa Rosada hizo insostenible la presencia de José Luis Espert como primer candidato en la provincia de Buenos Aires”, señaló Alejandro Gomel.

El porcentaje de las encuestas preocupó al Gobierno

Sobre la misma línea, agregó que las encuestas internas fueron decisivas: “Las encuestas que se habían mandado aquí en Casa Rosada de los últimos días encendieron todas las alarmas, daban números realmente casi catastróficos en provincias y en la elección provincial habían perdido por más de 13 puntos”.

Según Gomel, todos los sectores del oficialismo coincidían en la necesidad de un cambio: “Aquí hay dos salas muy claras que siempre lo contamos, Karina Milei por un lado, Santiago Caputo por el otro. Bueno, en esto estaban todos de acuerdo. Era insostenible la candidatura de Espert”.

El oficialismo veía la candidatura de Espert como insostenible

También detalló los conflictos internos: “Lo dijo Patricia Bullrich, muy enojada Patricia Bullrich, porque es candidata a la ciudad de Buenos Aires y tenía miedo que le rasgue un poco su candidatura también en la ciudad, y estaba teniendo impacto ya no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país el escándalo Espert y no era sostenible”.

El periodista comentó que el golpe final llegó con los datos electorales: “Los números encargados por el Gobierno Nacional definitivamente mostraban que la caída de los números para las próximas elecciones era importante, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y esto terminó de dictaminar que hasta aquí llegó, más allá que Milei no quería, a regañadientes, acepta Milei que no había manera ya de sostener a José Luis Espert”.

Tras la renuncia, se abrió un nuevo frente judicial y económico. “La presentación que hace el Gobierno ante el juez Ramos Padilla, ante la justicia electoral. ¿Qué es lo que pide? Bueno, que se vuelvan a imprimir las boletas. Hoy las boletas que se imprimieron, estamos preguntando el dato, que se imprimieron aproximadamente el 45% de las boletas en la provincia de Buenos Aires, la boleta donde está la cara de Espert y la cara de Karen Reijkaard en la boleta”, explicó.