Scott Bessent recibió a Luis Caputo para negociar los detalles del salvataje financiero

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de avanzar con las negociaciones por el salvataje financiero del gobierno de Donald Trump a Javier Milei para evitar una profundización de la volatilidad cambiaria de cara a las elecciones.

"Encantado de recibir a Luis Caputo y a la delegación argentina en la Secretaría del Tesoro. Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas conversaciones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene disponibles para respaldar las sólidas políticas de Argentina", escribió Bessent en X (ex Twitter).

Kristalina Georgieva y Scott Bessent evalúan el uso de una herramienta del FMI para asistir a la Argentina

Salvataje a Milei: Scott Bessent recibió a Luis Caputo en Estados Unidos

A través de la misma red social, Caputo le agradeció a su par norteamericano por "una reunión tan constructiva y por los avances constantes que seguimos logrando". El titular de Economía había arribado a Washington el sábado pasado junto a Pablo Quirno, el secretario de Finanzas; José Luis Daza, secretario de Política Económica; y Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En un contexto de suba continúa del dólar a pesar de la intervención oficial, la misión del equipo económico argentino es conseguir asistencia financiera que le permita transmitir tranquilidad a los mercados al menos hasta los comicios nacionales.

Hace poco más de diez días, el funcionario estadounidense había anunciado que mantenía conversaciones con el Palacio de Hacienda para concretar una línea de swap de US$ 20.000 millones con el Banco Central a fin de "evitar una volatilidad excesiva".

"Además, Estados Unidos está dispuesto a adquirir deuda soberana tanto en el mercado primario como en el secundario, y trabaja junto a las autoridades argentinas para poner fin a la exención impositiva que beneficia a los exportadores de materias primas que liquidan divisas", sumaba.

La asistencia que brindaría Estados Unidos

Con el correr de las jornadas, y frente a las volátiles oscilaciones del mercado, Scott Bessent se vio obligado a tuitear en varias oportunidades para asegurar que la idea de rescatar al gobierno argentino seguía en pie. En efecto, juró que su Secretaría "está preparada para hacer lo que sea necesario" para que el oficialismo no naufrague antes del proceso electoral.

Si bien el titular de la cartera económica estadounidense puso sobre la mesa un menú variado de alternativas de asistencia, el plan del swap pica en punta. Este mecanismo consiste que dos países se presten mutuamente monedas. En este caso, el Tesoro norteamericano entregaría dólares y recibía pesos argentinos, con el compromiso de revertir la operación en el futuro.

Frente a las críticas internas que recibió por financiar a Milei con fondos propios, Bessent salió a aclarar que "le estamos otorgando una línea de swap y no estamos poniendo dinero en la Argentina". En concreto, el secretario del Tesoro de EE.UU. parece haber descartado el giro de fondos frescos al país y se inclina por el canje de monedas.

En paralelo, el presidente argentino tendrá un encuentro cara a cara con Donald Trump el próximo martes 14 de octubre, doce días antes de las elecciones legislativas a nivel nacional. El libertario busca un espaldarazo financiero pero también geopolítico que le posibilite llegar con chances concretas a las urnas, en un escenario de inestabilidad cambiaria.

MFN