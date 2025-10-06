"Un swap por otro swap": Caputo busca respaldo en EE.UU. para enfrentar la crisis cambiaria

En diálogo con Canal E, Eugenia Muzio, periodista especializada en economía del diario Perfil, explicó las claves del viaje de Luis Caputo a EE.UU. y la delicada situación del Tesoro argentino.

Un viaje clave sin margen de error

Desde el Ministerio de Economía, Muzio informó que el viaje de Luis Caputo a Estados Unidos está rodeado de hermetismo. “Por ahora el hermetismo es total, en términos de que el Gobierno no quiere anunciar nada que cambie las expectativas de los mercados”, aseguró la periodista.

Caputo arribó con su equipo a Washington el sábado, pero “se cancelaron algunas reuniones del equipo económico acá en el Ministerio”, lo que indica que el viaje aún no tiene resultados concretos. Según reveló Muzio, “la idea es que el Ministro no vuelva con las manos vacías, porque es lo que está esperando justamente el mercado”.

La operación en curso sería una asistencia financiera bajo la forma de un swap con EE.UU. para cancelar el swap con China. “Un swap que se cambia por otro swap”, resumió Muzio, y aclaró que se tratarían de 20 mil millones de dólares, siempre y cuando se cancele el acuerdo con el gigante asiático.

Este posible acuerdo surge tras el deterioro de los indicadores económicos: “El jueves pasado se incrudeció la situación financiera, empezaron a bajar los bonos, el riesgo país subió”, indicó. Frente a esto, el Tesoro habría vendido dólares para contener la crisis cambiaria.

Estados Unidos, China y una pulseada geopolítica

Sobre las condiciones políticas detrás del posible respaldo de EE.UU., Muzio explicó que si bien no hay confirmaciones directas, hay señales: “El pedido de Estados Unidos y también del Fondo Monetario Internacional es que sustenten la gobernabilidad”, dijo.

En este contexto, la salida de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto no sería una simple coincidencia. Aunque aclaró que “acá en el Ministerio no repercutió demasiado”, sí reconoció que es un movimiento que “repercute en la estructura del gobierno”.

En cuanto al impacto de este escenario en los mercados, la periodista sostuvo que hay preocupación, pero no pánico. “Hoy hay algo más importante que se está esperando: cuánto va a ser la línea de swap, cómo va a llegar, cuánto se va a poder habilitar para su uso”, explicó.

Respecto al dólar, Muzio advirtió que aún falta claridad sobre el rol del Tesoro: “Todavía faltan datos como para saber si efectivamente el Tesoro estuvo mejorando la oferta en el mercado para sostener el dólar”, afirmó. Y agregó que el gobierno parece optar por una estrategia pragmática: “Entre ser pragmático o dejar que el dólar siga libre entre las bandas, el gobierno está eligiendo ser pragmático”.



