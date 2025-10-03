Kristalina Georgieva y Scott Bessent evalúan el uso de una herramienta del FMI para asistir a la Argentina

En medio del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos para transmitir un mensaje de calma a los mercados, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvo contactos con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, para hablar sobre los "amplios planes de asistencia financiera" del gobierno de Donald Trump a Javier Milei y no descartó el uso de una herramienta propia de la entidad que preside.

"Muy buena conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de la Argentina. Hablamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de Estados Unidos, incluyendo el uso de sus tenencias de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días", indicó Georgieva en un posteo en X (ex Twitter).

La herramienta del FMI que Georgieva puso sobre la mesa

Hasta el momento, no se había barajado la posibilidad de una transferencia de los Derechos Especiales de Giro (DEG), que son activos de reserva internacional creado por el organismo multilateral. No representa una moneda en sí, sino una unidad contable que el Fondo utiliza para complementar las reservas oficiales de los países miembros.

Su valor se calcula a partir de una canasta de divisas: dólar estadounidense, euro, yuan chino, yen japonés y libra esterlina. Los países pueden usarlos para intercambiarlos por divisas fuertes entre sí y operan como un recurso adicional de liquidez internacional, sobre todo en situaciones de crisis.

En la práctica, cuando se dice que una nación integrante del FMI usará DEG, significa que va a canjear esos activos por divisas que realmente necesita para pagar deudas o fortalecer reservas, el escenario que atraviesa la Argentina en la actualidad.

A los pocos minutos, Caputo agradeció el gesto de Kristalina Georgieva y reconoció que está esperando con ansias su encuentro en Washington. El jefe del Palacio de Hacienda partió rumbo a la capital estadounidense en las últimas horas junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La misión del equipo económico es avanzar con las negociaciones del salvataje financiero que Bessent prometió el pasado 24 de septiembre. De hecho, el funcionario norteamericano ratificó ayer que su Secretaría "está preparada para hacer lo que sea necesario" en pos de rescatar a la administración libertaria de las turbulencias que se cernieron sobre el dólar y los activos argentinos.

Unas horas más tarde, le bajó el tono a sus propias palabras al aclarar que Estados Unidos no girará recursos de forma directa a la Argentina, sino que pondrá a disposición un mecanismo de swap, una herramienta que consiste en que dos países se presten mutuamente monedas. En este caso, el Tesoro norteamericano entregaría dólares y recibía pesos argentinos, con el compromiso de revertir la operación en el futuro.

Ya una semana antes había adelantado, en una entrevista con la cadena CNBC, que el gobierno de Trump está dispuesto a acordar una línea de crédito de aproximadamente US$ 20.000 millones mediante un intercambio de monedas entre los bancos centrales.

El pedido del FMI a la Argentina

En una semana cargada de noticias económicas, el FMI le solicitó al elenco gobernante argentino que trabaje para conseguir un "amplio apoyo político" en la búsqueda de la aprobación de reformas económicas y, en simultáneo, que fortalezca las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Quiero enfatizar que seguimos trabajando estrechamente con las autoridades para apoyar a la Argentina en su camino hacia un crecimiento más sostenible y basado en el sector privado”, declaró Julie Kozack, vocera del prestamista de instancia, durante una conferencia de prensa.

En ese marco, la funcionaria agradeció “el apoyo anunciado por los socios de Argentina: Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo” y subrayó que colaboran “estrechamente con todos estos socios para brindar un respaldo conjunto al país”.

Sobre la situación económica argentina, Kozack subrayó la importancia de “fortalecer la confianza, y mantener el progreso alcanzado en la reducción de la inflación seguirá requiriendo el compromiso firme de las autoridades con el ancla fiscal”.

Acto seguido, la portavoz consideró que el plan económico de la administración libertaria debe ir acompañado de “una política monetaria coherente y un marco cambiario orientado a reconstruir reservas”, una observación que el ente multilateral le hizo una y otra vez al oficialismo.

En cuanto al acuerdo en curso con Argentina por US$ 20.000 millones, Kozack hizo hincapié en la necesidad de “generar un amplio respaldo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas y fortalecer la confianza”.

MFN