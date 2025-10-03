El economista de Research for Traders, Gustavo Neffa, conversó con Canal E y se refirió a la expectativa en los mercados por el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos para negociar un swap de 20.000 millones de dólares.

Gustavo Neffa explicó que el mercado había sobredimensionado el paquete de ayuda: “Hay gran expectativa para empezar a ver las definiciones en concreto de swap. Son 20.000 millones en principio. No habría un crédito stand-by, no habría recompra de bonos”.

Las ventajas del swap con Estados Unidos

Y agregó: “¿Eso alcanza para cubrir los vencimientos de acá al 2027? No. ¿Alcanza para cortar con el miedo del corto plazo del financiamiento? Sí, y bastante. Si no, fíjate lo que fueron los bonos cortos 2026, 2027, que han sido realmente una fiesta en las últimas dos semanas, pero los bonos largos no”.

Neffa advirtió que el apoyo estadounidense no será gratis: “Va a pedir varias cosas. Hay muchos rumores dando vuelta de qué es lo que tenemos que conceder, enfriar la relación con China, sacarse de encima el swap de China para reemplazarlo con el de Estados Unidos. Tanto el FMI como el Tesoro de Estados Unidos le va a pedir que flote, pero que flote, liberar el tipo de cambio del todo, es abrir el cepo a las empresas, lo cual eso impactaría directamente sobre el tipo de cambio”.

Alivio a las reservas del Banco Central

Luego, manifestó que el acuerdo fortalecería la posición del Banco Central: “Este swap da tranquilidad a los inversores de que en enero, ese 9 de enero, los fondos por los 4.500 millones de dólares van a estar ahí. Pero bueno, no hacemos más que activar, digamos, deudas dentro de la hoja de activo del Banco Central”.

Además, el entrevistado recordó que las reservas comenzaron a recomponerse: “Empezaron a reactivar las compras de 39.000 millones antes de este swap, estamos arriba de 42.000 millones, la liquidación de los exportadores obviamente a retenciones cero ayudó mucho”.

En este sentido, advirtió que una liberalización cambiaria pondría en riesgo la política antiinflacionaria: “Si pasamos a ser vendedores, a ser compradores netos de dólares, sería para el Gobierno resignar el objetivo que fue su caballito de batalla desde diciembre del 2023, que fue planchar la inflación. Tener cuatro meses con una inflación de menos del 2% ha sido muy bueno, creo que esto se va a complicar a partir de ahora si es que cambien los objetivos”.