Gustavo Damián González, sobre el escándalo de Espert: “Va a ser muy difícil poder reincorporarse a la vida política”

En diálogo con Canal E, Gustavo Damián González, analista político, analizó el impacto del caso Espert y cuestionó la falta de reacción del gobierno frente a un hecho sin precedentes.

Un escándalo político con pocos antecedentes

“Esto es realmente un escándalo, pocos antecedentes hay en la historia argentina”, afirmó con contundencia González, al referirse a la renuncia de José Luis Espert como candidato tras su relación con un empresario acusado de narcotráfico. Según el analista, el caso excede lo electoral: “Por primera vez, un candidato está asociado a este tema de narcotráfico”, algo inédito en la política argentina reciente.

El presidente Javier Milei intentó cerrar el capítulo con un “siga, siga”, pero para González, la herida está lejos de cicatrizar. “Esto no es tan fácil de deglutir para una parte del electorado, inclusive para parte de la dirigencia política”, advirtió. Espert, que construyó su imagen con frases como “cárcel o plomo”, quedó expuesto en una situación incompatible con su discurso público.

Consecuencias judiciales y operativas: reimprimir boletas o judicializar

Más allá del impacto político, el escándalo abre una caja de Pandora en el plano legal. González explicó que “la Libertad Avanza va a hacer dos presentaciones: la renuncia de Espert y el pedido de desplazamiento de Santilli como cabeza de lista”. Pero los tiempos son ajustados. “Si el apoderado de otro partido presenta un amparo contra la reimpresión de boletas, esto puede llegar a la Corte Suprema y no hay tiempo procesal”, explicó.

Además, el costo operativo es altísimo. Imprimir nuevamente las boletas para la provincia de Buenos Aires costaría hasta 15 millones de dólares, algo que González calificó como “una ofensa” al votante común. “Estamos vulnerando la igualdad ante el voto pasivo”, sostuvo, al referirse al perjuicio que esto causaría a partidos más pequeños que no podrían asumir semejante gasto.

La logística también juega en contra. Solo dos imprentas están encargadas de la impresión en Buenos Aires, pero se necesitarían siete para llegar a tiempo.

Daño político irreversible y reacción tardía del presidente

Para el analista, el mayor error fue la reacción tardía del gobierno. “Cada vez que hablaba, hablaba cosas distintas y no cerraba por ningún lado el relato de José Luis Espert”, señaló. Y añadió: “Va a ser muy difícil poder reincorporarse a la vida política”.

El presidente, en lugar de priorizar el control de daños, “presenta su libro en el Movistar Arena”, algo que González consideró inoportuno: “No sé si es lo más productivo que puede hacer el presidente de la nación en este momento”.

El trasfondo es aún más complejo: se reactivó el vínculo con Mauricio Macri y el PRO ante una debilidad creciente del oficialismo. “Hoy está en una situación de muchísima debilidad estructural a 20 días de una elección”, advirtió. Y concluyó: “Es muy difícil salir de esta situación; el daño ya está hecho”.