Agustin Spaccesi: "Yo lo vi a Espert con un avión de Machado en Río Cuarto durante su campaña 2019"

El legislador provincial y candidato a diputado nacional Agustín Spaccesi reavivó el vínculo entre José Luis Espert y Fred Machado con un testimonio de la campaña 2019 en Córdoba. Sostuvo que vio al economista llegar a Río Cuarto en un avión cuya matrícula, según dijo, figuraba a nombre de una sociedad ligada a Machado.

Entrevistado en Punto Podcast, Punto a Punto Radio (90.7), Spaccesi relató que él y su equipo “averiguaron la matrícula” de la aeronave y que el registro arrojó el nombre de Machado. “Lo buscamos en Google, literalmente”, puntualizó, y remarcó que, tras plantearlo internamente, “nos estaban boludeando y nos fuimos”.

Qué dijo sobre el avión en Río Cuarto

El dirigente sintetizó su versión con una frase que ubicó el episodio y la fecha: “Yo lo vi a Espert con un avión de Machado en Río Cuarto durante su campaña 2019.”

A continuación detalló: “Lo vimos llegar a Río Cuarto con un avión que no era el que habitualmente usaba, averiguamos la matrícula, estaba a nombre de una sociedad argentina cuyo accionista era un tal Fred Machado. Lo buscamos en Google, literalmente.” Según su reconstrucción, advirtió a los referentes del espacio: “A vos te está bancando un tipo vinculado al narco.”

En esa línea, contextualizó el quiebre: “Nosotros abandonamos la campaña [presidencial] de José Luis Espert porque veíamos estos aviones a nombre de una sociedad de Fred Machado. Veíamos que Fred Machado le había alquilado aviones, entre otros, a los hermanos Juliá, detenidos en España con mil kilos de cocaína. Entonces fuimos, pedimos la explicación y nos fuimos.”

Spaccesi también precisó que la conversación no fue con Espert sino con su compañero de fórmula: “No fue con él la charla, fue con Luis Rosales y nos dijo que no, que no era así. Las palabras textuales fueron algo así como ‘yo tengo aspiración de llevar alguna vez, cuando me alcance la plata, a mi hija a Disney; quiero poder tener visa de Estados Unidos. Nos fuimos y lo denunciamos en las redes sociales.”

El legislador subrayó que su decisión respondió a un límite ético: “No vinimos a hacer política para incluir actos de corrupción ni, muchísimo menos, narcotráfico.”

Por último, aclaró el clima de la campaña: “[Aquella] fue, salvo por los aviones, una campaña muy, pero muy austera".