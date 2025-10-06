Gabriel Bornoroni, jefe de LLA, sobre la denuncia a Espert: "Es todo un show, una operación política pre-electoral"

Gabriel Bornoroni, jefe de Bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, conversó con Perfil Córdoba sobre la crisis política y personal que atraviesa José Luis Espert, tras su renuncia a la candidatura para las próximas elecciones legislativas de octubre y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El cordobés Bornoroni es un dirigente de estrecho diálogo con Espert en la Cámara Baja y enmarcó los acontecimientos legales que rodearon al economista sospechado de vínculos con el narcotráfico, como parte de una “operación política pre-electoral impulsada por la vieja política”.

“A esto hay que mirarlo en perspectiva, la vieja política toma situaciones del 2019, lo traen a través de una denuncia de Grabois, retoman un tema de una época en la que él no era funcionario, e incluso su nombre no figura en la denuncia, es el propio Grabois quien lo trae”.

El diputado desestimó la gravedad de la acusación y aseguró que el tema pasará al olvido después de las elecciones. “Esto es parte de una gran operación con la idea de generar un perjuicio para los candidatos del presidente Javier Milei. Es como los famosos audios de Spagnuolo, cuando se abrió el secreto de sumario se vio que no había nada, es un tema que se enmarca en un momento del país previo a las elecciones donde se juegan dos modelos de país. El 26 de octubre son las elecciones, el 27 este tema va a pasar a un segundo plano”.

“Con la simple denuncia no alcanza”

A pesar de que Espert dio un paso al costado en su candidatura y en la titularidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bornoroni fue categórico al defender que no debería renunciar a su banca como Diputado Nacional. Sostuvo que este tipo de acusaciones requiere la intervención y un proceso de la Justicia.

Bornoroni recordó que la denuncia data de 2019, y los hechos ya estaban siendo investigados cuando Espert asumió su cargo, por lo que no es un "hecho nuevo". “Es un proceso que necesita seriedad. Con la simple denuncia no alcanza, ya que para exigir una renuncia, se necesita una condena. Si cada denunciado debiera renunciar, estaría en riesgo la mitad del kirchnerismo que están denunciados".

Luis Juez: “No podés combatir el narcotráfico con un candidato financiado por un tipo sospechado de narco”

“No lastimar al proyecto”

Respecto a la decisión de Espert de renunciar a su candidatura y a la presidencia de la comisión, Bornoroni explicó que el diputado lo hizo porque "entiende que no tiene que lastimar un proyecto de todos los argentinos".

“Esta decisión de dar un paso al costado fue comunicada al presidente Javier Milei el domingo, quien la aceptó y la consideró un acto maravilloso, ya que demostró que no son lo mismo que la política tradicional”.