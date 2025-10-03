Agustín Spaccesi pidió que Espert “dé un paso al costado” y habló del armado “menemista” en Córdoba

Cuando faltan un poco más de tres semanas para las elecciones del 26 de octubre, Agustín Spaccesi, legislador provincial y candidato del Partido Libertario en Córdoba, recordó que en 2019 fue “la primera persona en denunciar” la situación de José Luis Espert y remarcó: “No defiendo ladrones ni gente vinculada al narcotráfico”.

En la ronda de candidatos del programa Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), sostuvo que Espert “legalmente no puede bajarse” pero “debería dar un paso al costado con el firme propósito de no asumir”. Y comparó: “En Córdoba los legisladores no tenemos fueros: si me detiene la policía, me llevan como a cualquier vecino”. Para Spaccesi, debe “defenderse en la Justicia sin amparo legislativo”.

El episodio —advirtió— puede desalentar a parte del electorado libertario. “Muchos no van a ir a votar y eso es grave. Por eso Espert debería apartarse y el Presidente garantizar que no va a jurar”.

La interna libertaria en Córdoba

Spaccesi también cuestionó la lista que encabeza Gonzalo Roca. “Somos muy críticos con esa conformación. No representan a Javier Milei, que ni siquiera los conoce; estando en Córdoba se equivocó el nombre de Roca”, relató.

A su juicio, se trata de “un armado puro y duro del menemismo en Córdoba”. Mencionó que, desde que ‘Lule’ Menem tomó el control en 2023, se alinearon nombres como el hijo de Eduardo Bauzá y el diputado nacional Gabriel Bornoroni. “Bauzá es socio de Bornoroni —que pasó al Congreso—, mientras el primero quedó como interventor de PAMI y otro socio en ANSES. Incluso sumaron a Patiño Brizuela, abogado civil y comercial”, detalló.

El legislador apuntó contra la falta de idoneidad en áreas sensibles. “PAMI requiere especialistas en salud, no abogados en lo civil-comercial. Nosotros vinimos a empoderar a los más capacitados”.

Trayectoria y vínculo con Milei

El referente libertario repasó su recorrido: “Fundé un partido en 2018 no para conseguir cargos, sino para que mi hija tuviera la posibilidad de votar alguna vez a un candidato liberal”.

Sobre Javier Milei, reivindicó haber organizado más de veinte actos en Córdoba: “Lo conozco mejor que nadie en la provincia. Odia la política, pero como Presidente debe elegir a su equipo: es indelegable”.

Consultado por encuestas, fue tajante: “Dejé de leer encuestas porque se transformaron en herramientas de posicionamiento, no de medición. Lo importante es preservar las ideas y el espacio”.

Reformas y crítica al “modelo Córdoba”

En su balance del Gobierno nacional, reconoció aspectos “muy buenos”: “la baja de la inflación”, el desembarco de fuerzas federales en Rosario y el fin de los piquetes en CABA. Pero cuestionó que “los subsidios sigan concentrados en el AMBA”, donde —dijo— “sin distinguir ingresos se paga la mitad por luz, agua y transporte”.

En seguridad, insistió con la baja de la edad de imputabilidad. “Una persona de 15 años que mata, roba o viola no es un niño. Si mata, roba y viola: cárcel”. Reclamó además cambiar las leyes de reiterancia y reincidencia, y privatizar empresas estatales.

Por último, arremetió contra el ‘modelo Córdoba’. “Schiaretti nos vende Disney, pero Córdoba no es Disney. Fue 12 años gobernador y no pudo evitar que Bouwer sea el mayor call center tumbero del país. La educación pública está destruida: más del 50% de los chicos están fuera de la escuela. ¿Eso quieren exportar a la Nación? No puede ser”.