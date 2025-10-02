Beltrán Corvalán confirmó que reclamará el retorno de fondos usados por la Defensoría de Niños

El vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Beltrán Corvalán, denunció irregularidades en el manejo de fondos por parte de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que encabeza Amelia López. Según precisó, se detectaron tickets de vuelos, hoteles y consumos en el exterior que, en lugar de estar destinados a la protección de la infancia, fueron utilizados en viajes internacionales.

“Tenemos tickets de un congreso en Italia en noviembre pasado. La funcionaria llegó tres días antes, se alojó en un hotel importante, con un gasto de 770 mil pesos. Después del congreso se fue a Florencia, con almuerzos, cenas y consumo de bebidas alcohólicas incluidos. Todo lo pagamos los cordobeses”, señaló Corvalán en diálogo con Punto y Aparte (Punto a Punto Radio 90.7).

Tribunal de Cuentas detectó gastos en cerveza y extras en equipaje de la Defensoría de Niñez de Córdoba

En otro caso, se refirió a un viaje a Brasil, donde —según dijo— la actividad oficial duraba un día, pero el equipo se alojó varios días en un hotel frente al mar, con consumos de camarones, almuerzos y paseos al Pan de Azúcar. “El turismo y la diversión debe pagársela cada funcionario, no los vecinos de Córdoba. Esto es una falta de respeto”, agregó.

Fondos destinados a la niñez

Corvalán remarcó que lo más grave de la situación es que los gastos se hicieron con una cuenta especial financiada por Lotería de Córdoba, cuyos recursos debían destinarse a los niños más carenciados. “En lugar de asistir a la infancia, se usaron para cenas, viajes y consumos turísticos”, cuestionó.

Amelia López contra-ataca: “El que es pícaro cree que todos hacen la picardía” en medio de la denuncia por gastos públicos

El vocal del Tribunal de Cuentas adelantó que los gastos serán impugnados y que se analiza la posibilidad de realizar una denuncia judicial. “Vamos a reclamar que esos fondos regresen a las arcas del Estado. Estamos indignados, esto no puede pasar en una secretaría tan sensible”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la investigación recién comienza y, según adelantó, se revisarán todos los comprobantes rendidos por la Defensoría. “Al principio te enoja, después hasta da risa: encontramos facturas de alfajores y bombones pasadas como gastos oficiales. Es insólito”, expresó.