La Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires solicitó al Gobierno nacional que informe si existen fondos disponibles para afrontar los gastos de reimpresión de las boletas de La Libertad Avanza, luego de la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional y la intención del espacio de reemplazarlo por otro postulante, en este caso, Diego Santilli.

En una resolución emitida este lunes, el tribunal pidió al Ministerio del Interior que precise el costo estimado de la reimpresión, la disponibilidad presupuestaria y los plazos de producción y distribución del nuevo material. También requirió al Correo Argentino que detalle los tiempos necesarios para la entrega y logística de las boletas actualizadas en todo el territorio bonaerense.

Según la resolución judicial, la información deberá ser presentada antes del miércoles 8 de octubre a las 8:30, horario en que vence el plazo establecido. Además, la Junta convocó a una audiencia a las 10:30 del mismo día, a la que deberán asistir representantes del Gobierno, del Correo y de todos los frentes políticos involucrados.

El pedido se originó tras la presentación de La Libertad Avanza, que solicitó la reimpresión de las boletas oficiales de voto luego de la baja de Espert. La Justicia busca determinar si es posible realizar el proceso sin afectar los plazos del calendario electoral vigente.

Entre los puntos a definir se encuentra quién asumirá los costos del operativo y si será necesario un nuevo proceso de contratación para la impresión. En paralelo, el tribunal pidió que se garantice la transparencia y equidad del procedimiento frente al resto de las fuerzas políticas.

El expediente continúa en análisis y la decisión final dependerá de los informes técnicos y financieros que presenten los organismos convocados.

