Mariana Mei: "No van a poder reimprimir las boletas, hacer campaña también se hace difícil”.

En diálogo con Canal E, Mariana Mei, periodista parlamentaria, analizó las consecuencias políticas y legislativas del caso Espert, en medio de una semana clave para el Congreso y a pocos días de las elecciones.

El Congreso, en alerta por el caso Espert y la sesión del miércoles

La tensión por la situación del diputado José Luis Espert sacude a la Cámara Baja. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las más relevantes del cuerpo legislativo, se convirtió en epicentro del escándalo. Según explicó Mei, “hay proyectos de todo tipo para que se aparte” del cargo.

Además, reveló que “Facundo Manes pidió directamente que sea excluido de la Cámara de Diputados”, un hecho que evidencia la presión creciente desde la oposición. La periodista fue enfática: “Esto ya se veía venir en las últimas semanas”.

La Comisión, clave para tratar el Presupuesto 2026, será protagonista de una sesión agitada este miércoles. “Durante todo el año parlamentario, la Comisión de Presupuesto es central, porque por allí pasan todas las iniciativas”, detalló Mei.

Además del tema Espert, se tratará la nueva reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). “Llega al recinto el cambio de la reglamentación de los DNU, que tiene mucha actualidad”, afirmó, señalando que se limitarán los plazos para su tratamiento.

La periodista agregó que también entrarán en debate los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta sensible en tiempos electorales. Según Mei, estas iniciativas “no le vienen nada bien al cristinismo”.

“Esto se esperaba antes”: impacto electoral y comparaciones políticas

Consultada sobre la reacción oficial, Mei sostuvo que fue tardía. “Las repercusiones eran esperadas, esto se esperaba mucho antes”, sentenció. A pesar de la gravedad del caso, señaló que la respuesta política se retrasó: “Esto pasó recién ayer, cuando los audios se conocían desde hace semanas”.

Uno de los problemas prácticos más relevantes es la imposibilidad de hacer cambios en las boletas. “La boleta no se llegaría a reimprimir”, advirtió Mei, lo que complica aún más la campaña de los espacios involucrados.

Incluso reveló que Espert siguió participando de reuniones parlamentarias. “La semana pasada estuvo presente en la Comisión de Presupuesto, aceptó todo lo que le dijeron de las diferentes bancas, pero estuvo ahí firme”, relató.

La periodista trazó un paralelismo con otros escándalos políticos. “Mauricio Macri acortó los tiempos con Niembro; fue más rápido y menos desgastante”, comparó, recordando que en aquel caso se pidió la renuncia mientras se investigaba.

Mei explicó que esta situación es de una gravedad inusitada. “No hay por supuesto nada que sea vinculado con el narcotráfico, esto es demasiado grave”, dijo. Y trajo a la memoria un hecho de 2006, cuando una diputada fue desplazada de una comisión por diferencias ideológicas: “Eran cuestiones mucho menores, nada que ver con todo esto”.

Finalmente, apuntó al impacto electoral inmediato: “No van a poder reimprimir las boletas, hacer campaña también se hace difícil”.