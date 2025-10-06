La mesa de campaña de La Libertad Avanza se reúne en Casa Rosada con Santilli y Ritondo

El día después de los cambios instrumentados y la salida de José Luis Espert de la lista bonaerense de La Libertad Avanza, la mesa de campaña se reúne por estas horas en Casa Rosada con la presencia del flamante primer candidato por la provincia, el diputado Diego Santilli.

Desde las 13, se dan cita en el Salón de los Científicos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem; los diputados del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo, y los equipos que asisten a cada uno de los integrantes.



El intercambio tiene lugar casi 24 horas después de que la administración libertaria oficializara la salida de José Luis Espert, quien anunció su renuncia a la candidatura por la composición del Congreso Nacional en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre a raíz de sus vínculos con el empresario narco Federico “Fred” Machado.

En traje de flamante primer candidato, Santilli atravesó el Salón de los Bustos de Casa Rosada a las 13.01, con el intercambio iniciado y se sumó a la instancia en la que se debate la estrategia y las actividades camino a los comicios nacionales.

Aún a la espera de la aprobación de la Justicia Electoral respecto a la modificación en la nómina, el diputado del PRO aprovechó la mañana para instalar su postura. “Me toca asumir la responsabilidad”, admitió el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, y tras el anuncio de Espert por redes sociales.



Este martes, el legislador se mostrará junto al presidente Javier Milei durante un viaje exprés a la ciudad costera de Mar del Plata, donde recorrerán la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston, proveedora de productos congelados de papas fritas, y desfilarán por la calle Güemes, importante zona turística y de comercios en la ciudad.

Por estas horas, los apoderados legales de La Libertad Avanza bajo coordinación del armador bonaerense, Sebastián Pareja, trabajan en la solicitud a la Justicia Electoral para reimprimir las boletas de la alianza para incluir la foto de Diego Santilli.