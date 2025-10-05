La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó a José Luis Espert luego haberle exigido al diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) que aclarara su situación con respecto a las acusaciones que dicen que habría recibido financiamiento de campaña de Federico "Fred" Machado", investigado por sus vínculos con el narcotráfico.

"Espert se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo. Siente que de alguna manera entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada", expresó la funcionaria en diálogo con LN+.

Bullrich fue una de las primeras integrantes del Gobierno que rompió el silencio y le pidió al legislador que esclareciera su situación y su vínculo con Machado frente a las acusaciones recibidas. Luego el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó a los cuestionamientos.

"El lunes va a seguir explicando, pero va por un camino en el que no está en una posición de decir que no dice nada y no habla, no se cierra", agregó la titular de la cartera de Seguridad, anticipando que el candidato de LLA continuará dando explicaciones y respaldando las declaraciones que dio hasta el momento.

Teniendo en cuenta que la polémica se desató a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la ministra de Seguridad amplió: "Si hay algo que LLA y el PRO debemos hacer es hablarle a gente y darle todas las explicaciones que la sociedad necesita".

"Sentía que eso no había sido aclarado, pero ahora está por un camino de darse cuenta que tiene que hablar con el corazón, con lo que le pasó", concluyó la primera candidata a la Cámara de Senadores por la Ciudad de Buenos Aires frente al rechazo inicial que vivió Espert por parte del Gabinete.

En medio del escándalo por su vínculo con Fred Machado, José Luis Espert lloró en una entrevista en Radio Mitre, donde se defendió y dijo que pese a las críticas y presiones se siente en condiciones de mantener su candidatura y seguir en la campaña.

"Tengo hijos, tengo hermanos, esposa y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. Terrible. Pero bueno, a este juego nos lleva esta manga de delincuentes", expresó, visiblemente quebrado, y agregó: "Estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de p... de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia".

"Mi lado afectivo está roto, así como también mi esposa, mis hijos y mis amigos. Y el dolor me anima a seguir batallando y pelear más, porque detrás de esto están los orcos y los que transformaron al país en una villa miseria", añadió, descartando la posibilidad de resignar su candidatura a diputado por la Provincia de Buenos Aires.

El legislador también agradeció el apoyo del presidente Javier Milei: "Ayer por la noche estuvimos junto con él, y ni tanto yo le presenté mi renuncia ni él me la pidió. Y yo estoy convencido de continuar y demostrar la infamia de la denuncia. El Presidente no se engaña, es un intento de los orcos para volver a gobernar el país y hacerlo más miserable".

