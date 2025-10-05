Espert ingresó a Olivos 24 veces desde que Milei juró como jefe de Estado

Según los registros de la residencia de Olivos a los que accedió el diario PERFIL, el diputado y candidato envuelto en uno de los mayores escándalos de la política local de los últimos tiempos, José Luis Espert, accedió a la intimidad presidencial en 24 ocasiones desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2023, hasta julio de 2025.

El todavía candidato libertario, quien supo cosechar una amistad con el Presidente luego de haber tenido durísimos cruces, accedió a Olivos en 16 ocasiones a lo largo del año 2024. Eso da un promedio de 1,33 veces por mes.

Durante el primer año de gestión hubo únicamente dos meses en los que Epsert no visitó a Milei. Se trata de abril y junio. En todo el resto de los diez meses de 2024 se registran ingresos del diputado a la residencia presidencial.

El mes en el que más ingresos tuvo fue septiembre, cuando ingresó en tres ocasiones.

En los primeros siete meses del año corriente (hasta donde llegan los registros examinados), Espert ingresó en ocho oportunidades. Salvo en junio, ingresó en todos los meses restantes. Mayormente, el diputado señalado por todo el arco político ingresaba solo, durante días laborables.

Muchos de esos encuentros eran comunicados en redes por el Presidente o por el propio Espert. También los encuentros en la Casa Rosada.

La obsecación por parte del Presidente para sostener a Espert en un momento delicado de la campaña electoral no dejó de llamar la atención tanto a propios como a extraños, y abre interrogantes.

El propio Milei contó en una entrevista con Alejandro Fantino que le habían ofrecido US$ 300 mil para bajar su candidatura en 2021, aunque omitió decir quién lo había hecho.

El propio Daniel Parisini, influencer digital libertario más conocido como Gordo Dan, aseguró en un posteo de 2022 que Milei le había confirmado personalmente que Espert le había ofrecido la cifra mencionada para deponer su candidatura.

La actual diputada Lilia Lemoine sostuvo en una entrevista televisiva que Espert tenía vínculos con el narcotráfico, y tuvo durísimos calificativos para con el titular de la Comisión de Presupuesto. Hoy, es una de las más férreas defensoras de la candidatura.

Otro conocedor de las internas libertarias-liberales, quien hoy se encuentra distanciado tanto de Milei como de Espert, repite en cuanta entrevista brinda que no había una buena relación entre ambos y que predominaban los celos y la competencia.

Con todos esos antecedentes es difícil explicar el giro que sufrió el vínculo entre Milei y Espert, sobre todo luego de que este último fuese candidato en la lista de Horacio Rodríguez Larreta en 2023, a quien Milei detesta.

Lo cierto es que Espert ingresó en 24 ocasiones. Es uno de los hombres que cosecharon un mejor vínculo con Milei en los dos primeros años de gestión. Y obtuvo el respaldo presidencial para ser candidato en el distrito más grande del país, pese a la resistencia de Karina Milei y Santiago Caputo.