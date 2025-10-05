Efecto “siga, siga”: Milei empuja la campaña con Espert, transformado en una mancha venenosa

Casi a la misma hora en la que Javier Milei, rodeado de su equipo de seguridad, no podía completar una caminata de campaña por incidentes, José Luis Espert brotó en lágrimas en una entrevista. Fueron dos hechos que anticipan el tono que tendrá la recta final de la campaña de La Libertad Avanza, atravesada por una sucesión de escándalos. Y, ahora, seriamente eclipsada por los presuntos vínculos del primer candidato a diputado nacional con un acusado de narcotráfico.

Según pudo averiguar PERFIL, con el legislador en plena agenda pública y explicaciones que siguen cargadas de contradicciones, las actividades proselitistas tratarán de mostrar total normalidad en un contexto complejo. Será un “siga, siga”, tal como decía Francisco “Pancho” Lamolina, el exárbitro del fútbol argentino, cuando las jugadas que tenía que monitorear estaban empantanadas por juego brusco y alejadas del reglamento.

Como sucedió hasta el momento, se intentará exhibir a Milei solo, sin entorno, sin postulantes. Fuentes libertarias destacan que el jefe de Estado todavía conserva la imagen del outsider capaz de resolver inconvenientes y se tratará de explotar ese aspecto en la carrera hacia el 26 de octubre, día de la elección nacional legislativa.

El discurso que utilizará el jefe del Ejecutivo estará basado en la empatía y en la esperanza, sin motosierra en mano, dejando de lado la agresividad que supo ser una constante en su discurso. En el comando de campaña entienden que las mejoras económicas, como la caída de la inflación, todavía no impactaron en el nivel de vida de una buena parte de la sociedad, y hacia ese sector dedicará palabras Milei.

Los días en los que el Presidente encabezará eventos de cercanía, como la fallida caminata por una peatonal en el centro de Santa Fe de ayer, no serán muchos. En el oficialismo calculan que solo serán 12, como máximo, porque debe seguir cuidando su gestión en medio de la turbulencia financiera, que obligó a entablar un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos. Un hecho que se suma a la sucesión de escándalos que se desataron con la aparición de audios de Diego Spagnuolo, el extitular de Andis, que revelaron un presunto esquema de pagos de coimas con la participacipación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, funcionario que depende de la hermana del Presidente. El líder libertario no puede perder tiempo, está obligado a gestionar.

Paralelamente, aparece en el primer plano de la campaña la golpeada figura de Espert, la carta de LLA para la provincia de Buenos Aires. Su tono compungido en su última aparición pública, que incluyó un llanto y acusaciones contra Juan Grabois, quien radicó una denuncia contra él en el juzgado Federal de San Isidro, formará parte del menú de su discurso proselitista.

Aunque hay voces en la fuerza de color violeta que advierten que no alcanzará para revertir el panorama. “No hay manera de contrarrestar la situación en la que se metió ”, es lo que señalan cerca de un armador bonaerense ante la pregunta sobre cómo continúa el recorrido hacia los comicios con Espert en el centro de escena. A esta problemática se añade que hay candidatos que, por lo bajo, confiesan que no quieren mostrarse con el economista cuestionado.

Para los postulantes al Congreso hay dos temas centrales. El primero es que si salen a defender al protagonista de la semana, quedan automáticamente empantanados y pegados a Espert, algo que nadie quiere en este momento. El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda generó un efecto particular, único: el rechazo de todas las tribus libertarias, que creen que debería haber declinado su posición en la boleta ante las primeras declaraciones sobre el caso que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El único sostén que le queda es el jefe de Estado. El segundo eje es que, pese a la bronca que acumulan, los referentes violetas no pueden decir lo que verdaderamente piensan del caso y deben guardar silencio justo en una etapa clave de la campaña. Ante este escenario, empezó a cobrar fuerza una idea: que Espert aparezca bajo una cerca. Es decir, sin presencia en actos multitudinarios y solo limitado a eventos con escaso público y con muchos filtros. De hecho, en LLA anticipan que podría aparecer en Tandil en los próximos días en un desayuno con empresarios pymes y profesionales, previa inscripción mediante un exigente formulario de Google Docs. Una propuesta que el legislador ya se encargó de rechazar, generando mayor tensión a la campaña: “No voy a aceptar límites, voy a seguir igual”, desafió.

El caso Niembro: por qué es diferente

Como José Luis Espert, el periodista y empresario Fernando Niembro, en 2015, también fue protagonista de un escándalo de gran proporción. En plena campaña electoral, siendo primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el PRO, fue denunciado por presuntas contrataciones irregulares de su productora, La Usina, con el Gobierno de la Ciudad de Mauricio Macri. El caso fue revelado por el diario Tiempo Argentino. Ante la magnitud del hecho y la presión política, incluso de parte de miembros de su espacio político que pidieron que se retire, el periodista deportivo renunció a su postulación para “no perjudicar al proyecto” amarillo, como dijo en ese entonces. Se retiró de la actividad política y paseó por Tribunales, imputado por defraudación y lavado de activos. Terminó sobreseído años después.

Nuevos repudios

Las últimas recorridas de Javier Milei se caracterizaron por protestas de militantes que impidieron que el jefe de Estado complete las actividades previstas. Sucedió el 28 de agosto en Lomas de Zamora, se repitió el lunes pasado en Tierra del Fuego y ocurrió de nuevo ayer en Santa Fe. A fines de agosto, el Presidente junto con su hermana Karina, José Luis Espert y Sebastián Pareja habían diagramado una caravana por el centro de Lomas de Zamora, localidad de la provincia de Buenos Aires. Pero un piedrazo de un asistente obligó a suspender el evento y colocó dudas sobre el nivel de la seguridad presidencial. El economista pensaba caminar por el centro de Ushuaia. Algo que no pudo realizar por una protesta gremial, que se generó en rechazo a la falta de protección del régimen industrial del distrito del gobierno nacional.