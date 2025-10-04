Grabois le respondió a Espert: "Jamás mencioné a tu familia, como vos hiciste con la hija de Cristina"

En la entrevista de este sábado en la que se quebró y lloró, José Luis Espert culpó a Juan Grabois por su momento. "Estoy roto por el estrago que el hijo de p... de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia", fueron sus palabras textuales. El aludido le respondió esta noche.

"Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lástima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal", posteó el candidato por Fuerza Patria para estas elecciones de octubre.

"Te sacamos la careta pero tenés la cara de piedra de contar un cuento distinto cada vez", dijo Grabois sobre su contendiente. "Un día sos el pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando ¿A quién querés engañar? Hipócrita que nunca derramaste una lágrima por todos los que murieron por el narcotráfico que te financia, que te burlaste de los vulnerables, que denigraste a mujeres embarazadas, que festejaste la crueldad", agregó.

Y lo apuró: "Ahora actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca como te aferraste al delincuente común con el que huiste en moto... porque además de una mala persona, un violento sin límites y un mercenario repulsivo, sos un cobarde".

En desarrollo...

LT