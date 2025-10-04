Los puntos ciegos de la defensa que arriesgó Espert: montos, cifras y datos que no cierran

José Luis Espert, el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza quedó acorralado por Patricia Bullrich desde esta semana. Fue por algo inesperado: a la ministra no le cerraron las explicaciones que ofreció sobre su relación con Antonio Fred Machado, sindicado como su aportante en 2019, que espera su extradición a los Estados Unidos desde 2021. La larga saga de hechos e indicios que surgen desde entonces se reactivó esta semana y desató distintas versiones sobre su relación. En cada explicación que ofreció el diputado y candidato de La Libertad Avanza hay puntos ciegos que lo obligarán a seguir contestando interrogantes muy incómodos para esta etapa de la competencia electoral que terminará el 26 de octubre. El jueves por la medianoche, Espert difundió un video en el que buscó defenderse, pero, por el contrario, exhibió más contradicciones.

Ante la evidencia judicial y el fuego amigo, se sumó Guillermo Francos. El jefe de Gabinete también exigió explicaciones. Apretado entre los planteos de Bullrich y Francos, Espert tuvo que reconocer en su última declaración pública que mantuvo conexiones con el empresario Machado, investigado por lavado de dinero, fraude y narcotráfico en la Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, no aportó precisiones sobre cómo nació esa relación y cuántas veces lo vio a partir de su lanzamiento a la arena política, en 2019.

El 18 de abril de ese año, cuando todavía no se habían presentado las candidaturas para comandar la Casa Rosada y luchaba por instalarse como presidenciable, el economista viajó en el avión Bombardier Challenger, propiedad del acusado de narcotráfico. Fue un vuelo con destino a la ciudad de Viedma, en Río Negro. De ese viaje, que según Espert fue producto de la presentación de su libro, quedó el registro de una foto y un video de agradecimiento de parte del legislador hacia su compañero de travesía. En todas sus entrevistas, siempre dijo desconocer a qué se dedicaba Machado.

“En campaña se te acerca mucha gente; pequé de ingenuo”, fue su justificación del jueves, pero comenzó a derrumbarse de inmediato. En aquel año, una vez que inició su carrera para suceder a Mauricio Macri, Espert usó por lo menos 35 veces aviones y camionetas (una de ellas, blindada) pertenecientes o vinculadas a empresas del ejecutivo. Según el juez federal Marcelo Martínez Giorgi, a cargo de la investigación sobre irregularidades en los aportes de campaña, hubo al menos cinco vuelos compartidos por el economista y el empresario. Estos datos contrastan con lo que dijo el 9 de mayo de 2021. En esa oportunidad declaró que solo se encontró con Machado en una sola ocasión, por el viaje a Viedma. No fue la única oportunidad, y esa inconsistencia aumentó las dudas sobre la veracidad de las explicaciones del economista.

Cómo se costearon esas travesías es otro interrogante que no tiene respuesta y que el postulante libertario no supo esclarecer. En su última entrevista, responsabilizó al sello partidario. “Un candidato no maneja plata de campaña ni vehículos. Primero el sello fue Unir, que era de un exdiputado, Alberto Asseff; y después fue Unite, de José Bonacci. Yo me subí a los aviones y las camionetas que ellos proveían”, lanzó.

Rápido de reflejos, Bonacci desmintió en una nota que Machado le haya provisto al partido medios de locomoción para la carrera electoral. En el video de descargo que se conoció cerca de la medianoche del jueves, no hay mención al tema y tampoco hay información sobre aportes o contribuciones de carácter privado de Machado en los gastos de campaña que la fuerza tuvo que presentar ante la Justicia electoral.

“Si ustedes me consiguen algún documento donde conste la donación de ambos vehículos, yo presento una ampliación de la rendición final y lo justificamos ante la Justicia”, desafió Bonacci.

Los contrapuntos se aceleraron entre la revelación de PERFIL del último domingo, con el registro de un pago de 200 mil dólares el 1° de febrero de 2020 y el dato aportado por La Nación el jueves, con una transferencia de la misma cifra que terminó en una cuenta del hombre que hoy Milei no pretende entregar. El movimiento se efectuó el 22 de enero de 2020, según los registros del Bank of America. Esa información se conoció pocas horas antes del video que grabó Espert y quizás lo obligó a hacer su descargo.

Espert afirmó que Machado lo contactó a mediados de 2019 para trabajar en una consultoría del orden económico en una empresa vinculada a él, Minas del Pueblo de Guatemala. Una serie de asesoramientos, admitió, por los cuales recibió un dinero de adelanto previa firma de un contrato con la compañía. Sin embargo, ese trabajo nunca se llevó a cabo, indicó, ante la llegada de la pandemia. Lo extraño es que el excandidato no enseñó el contrato y todavía no explicó por qué no devolvió el dinero si no avanzó con las tareas comprometidas. ¿Hubo más pagos de parte de Machado hacia el cuestionado candidato? La sospecha tiene más fuerza ahora, porque la minera guatemalteca es parte del entramado criminal que le adjudican a Machado desde hace siete años.

Dudas que queman

◆ Espert sostuvo que hubo un solo vuelo en el avión que le prestó Machado, pero en la Justicia hay 35.

◆ Sigue sin poder explicar si recibió uno o más pagos, pero adjudicó la operación como parte de un servicio a favor de una minera guatemalteca que forma parte del entramado criminal de Machado.

◆ Dijo que los aportes fueron para el partido que lo tuvo como candidato, pero en esa fuerza lo desmintieron y arrojaron otra sospecha.