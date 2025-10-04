Maqueda sobre el caso Espert: impacto en campaña, daño electoral y posible efecto dominó

El referente institucional de los últimos 40 años, Juan Carlos Maqueda analiza el clima político atravesado por la economía y por el caso Espert. En su lectura, el episodio ya incide en la campaña: implica costo electoral para La Libertad Avanza, inquieta a su dirigencia en distintos distritos y vuelve a poner la corrupción en el centro del voto, con efecto sobre sectores por fuera del núcleo duro libertario.

Entrevistado en Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Maqueda advirtió que la situación “supone un daño electoral” y podría derivar en efecto dominó sobre las boletas nacionales; además, sugirió que un apartamiento de Espert puede descomprimir el escenario. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de diálogo político del Gobierno y remarcó que, sin acuerdos, lo económico se convierte rápidamente en déficit político.

— ¿Cómo ve lo que le está pasando al país y, en particular, al Gobierno nacional?

— Lamentablemente, es muy triste para la democracia argentina todo lo que sucede: la situación económica extrema y este tema de corrupción que se está ventilando, que incluye al primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires a diputado nacional, con su supuesta vinculación con el narcotráfico. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero esa presunta vinculación se traslada al Gobierno nacional por la cercanía que tiene —es presidente de la Comisión de Presupuesto— y uno de los hombres más reconocidos al lado de Milei en los inicios de su carrera legislativa. En lo económico, no es mi especialidad, pero veo errores muy graves, sobre todo no escuchar cuando es necesario. Falta diálogo político del Presidente y del ministro de Economía. No se escuchó a quienes reclamaban comprar reservas en los mejores momentos; ahora se nota y se padece. Eso golpea la credibilidad política del Gobierno. Quienes creemos que los gobiernos deben cumplir su mandato estamos muy preocupados, porque quienes no creen eso se sienten fuertes y empujan una crisis. Es una lástima que hasta el FMI o países como Estados Unidos, a través del Tesoro, estén instando al diálogo y la concertación, y aquí no se haga nada.

— Más allá de sostener el mandato, ¿ves posibilidad de caída del Gobierno de Milei?

— Hoy no lo veo. Sí veo una soledad del poder muy grande. Si se profundiza, se agravan los problemas económicos por falta de reacciones políticas del Gobierno. Lo económico se transforma rápido en déficit político. En 40 años de democracia, nuestras crisis fueron económicas que derivaron en políticas: la transición entre Alfonsín y Menem con la hiperinflación; luego la renuncia de De la Rúa hacia Duhalde; la crisis de 2008 en el gobierno de Cristina Kirchner; los finales de Macri y Alberto Fernández. No quisiera que estemos otra vez ante una crisis económica que derive en política. Hoy no creo que estemos ahí, pero no hay diálogo suficiente. Para salir de crisis económicas, el diálogo político es fundamental. La diferencia entre el primer año de Milei —con sanción de muchas leyes— y el segundo año, con un tono más imperial y peleas con sectores con los que dialogaba, es clara. Lo vimos con las insistencias de vetos: es muy difícil lograr dos tercios en ambas cámaras, y, sin embargo, se llegó.

— Si el Gobierno no quiere dialogar, ¿desde dónde debería propiciarse el diálogo?

— Desde cualquier lugar será bienvenido. En el primer año, la oposición dialoguista estuvo abierta no solo al diálogo sino al acuerdo político y a sancionar leyes necesarias.

Pero si el Gobierno no encara una política de diálogo y consensos, no se van a poder sancionar. Hoy se espera que sea el Gobierno nacional quien lo haga.

Impacto del caso Espert en la campaña

— ¿Qué debería hacer José Luis Espert? ¿Puede “dar un paso al costado” a esta altura?

— Puede. Lo difícil es sacarlo de las boletas. En otras épocas, con boletas individuales, a esta altura ya no era posible; ahora, con boleta única, no lo tengo claro.

Pero la renuncia siempre es posible. Creo que, en esta situación, antes de perjudicar a su fuerza y al Gobierno nacional, dar un paso al costado es lo más lógico.

— El presidente lo respaldó.

— Sí, el presidente lo respaldó, pero desde ese respaldo hasta ahora hubo una escalada de pruebas que lo comprometen más. Miembros de La Libertad Avanza —como Patricia Bullrich (primera candidata a senadora por CABA) y el vocero presidencial— tomaron distancia de esta situación.

— ¿Puede haber un efecto dominó para las boletas de LLA en todo el país?

— En un análisis primario, sí: hay que incluirlo necesariamente. Luego habrá otros factores para medir cuánto influye o no influye. Pero en principio es tal cual usted lo dice.

— En varios distritos se percibe preocupación en la propia dirigencia libertaria.

— Lo percibo igualmente. Es un daño electoral para La Libertad Avanza y también político para el Gobierno nacional. Quien quiere a su fuerza y al Gobierno tiene que evitar este tipo de situaciones.

— Las encuestas muestran una merma del oficialismo en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe… ¿Qué ves en los cualitativos?

— Las encuestas cualitativas muestran cómo la corrupción impacta en la sociedad: el tema vuelve a ser central. Casos como Libra y los posteriores —que tuvieron como protagonistas a Milei y a Karina Milei— pegan fuerte en votantes fuera del núcleo duro de LLA, que los habían acompañado por ver mucha corrupción y poca efectividad en el kirchnerismo. Hoy se sienten defraudados y eso se nota en el ausentismo electoral.