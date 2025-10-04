En medio del escándalo por su vínculo con Fred Machado, José Luis Espert lloró en una entrevista en Radio Mitre, donde se defendió y dijo que pese a las críticas y presiones se siente en condiciones de mantener su candidatura y seguir en la campaña.

“Tengo hijos, tengo hermanos, esposa y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. Terrible. Pero bueno, a este juego nos lleva esta manga de delincuentes”, se quejó, visiblemente quebrado.

El candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires habló sobre sus sus sentimientos en relación a las denuncias en su contra. "Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de p... de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia".

También descartó resignar la candidatura: "Mi lado afectivo está roto, así como también mi esposa, mis hijos y mis amigos. Y el dolor me anima a seguir batallando y pelear más, porque detrás de esto están los orcos y los que transformaron al país en una villa miseria".

Luego agradeció el apoyo de Milei: "Ayer por la noche estuvimos junto con él, y ni tanto yo le presenté mi renuncia ni él me la pidió. Y yo estoy convencido de continuar y demostrar la infamia de la denuncia", añadió.

Lo consultaron por el impacto que tiene en la campaña la situación en la que quedó involucrado, y dijo: "El Presidente no se engaña, porque esto es un intento de los orcos para volver a gobernar el país y hacerlo más miserable. Seguiremos a pesar del linchamiento mediático".

Espert sobre Machado; "Cuando supe que era narco, ni en pedo quería cobrar ningún mango más"

Volvió a dar explicaciones sobre el dinero que recibió de Fred Machado: "Parte de ese contrato la cobré en 2020, luego los pagos se frenaron por la pandemia y, en 2021, cuando supe que era narco, ni en pedo quería cobrar ningún mango más".

"Los 200 mil dólares que me pagaron fueron a una cuenta mía en Estados Unidos, cuenta declarada, porque así lo pedí: y pedí que fuera en ese país por sus normas antilavado, que son muy duras. Y la investigación es contra Machado, no contra mí", afirmó.

