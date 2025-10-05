El pasado de Machado antes de Espert revela una trama narco que se remonta a 2010

Fred Machado sigue detenido a 20 kilómetros de Viedma, provincia de Río Negro. Pasa sus días en una amplia residencia con 200 metros . Fue detenido el 16 de abril de 2021, por un pedido de extradición de los Estados Unidos y, poco después, consiguió el arresto domiciliario. Desde entonces no puede salir de esa amplia residencia por una orden judicial que, según pudo reconstruir PERFIL, ha tenido años de escaso control sobre el cumplimiento de la detención, tutelada por el juez federal Gustavo Villanueva. ¿Hay registro de visitas?, consultó este medio a fuentes judiciales, pero la respuesta fue el silencio, porque desde que este diario reveló que José Luis Espert había recibido un pago proveniente Machado, se alteró la quietud en las afueras de Viedma.

De repente, el futuro de la extradición de Machado se transformó en una preocupación para una parte del Gabinete. Especialmente para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que esta semana quiso comunicarse con el fiscal Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad y llamó a un periodista que tiene el mismo nombre y, ante la sorpresa, contó el error de la funcionaria. El dato no pasó inadvertido dentro del Gobierno, porque fue la propia ministra quien comenzó a buscar información sobre el futuro de Machado. Es la otra parte de su ofensiva fallida para lograr que José Luis Espert baje su candidatura. Por ahora no pudo, pero los antecedentes de Machado son parte de un entramado que para la Justicia y las autoridades aeronáuticas nunca pasó inadvertida.

Machado es mucho más conocido para la política argentina de lo que se supone. No sólo le prestó el jet bombardier a Espert en la campaña presidencial de 2019. También tuvo reuniones en esos años con distintos candidatos y aspirantes que Fred quería sumar junto a Espert, pero también junto a Javier Milei, cuando todavía estaba en plena campaña previa a definir su postulación presidencial en 2023. Hay una serie de antecedentes que, según cuentan cerca de Bullrich, están en el escritorio de Milei para advertirle que las conexiones de Machado y las redes que construyó desde 2019 podrían incrementar los problemas en las próximas semanas.

Lo que más preocupa en Balcarce 50 son las redes históricas de Machado con la industria aeronáutica y los vuelos sospechosos. Sus contactos en Argentina no datan de 2019, cuando Fred regresó a la Argentina para sortear la persecución de la justicia texana, con una durísima acusación por fraude, lavado de dinero, conspiración y narcotráfico. Machado habló esta semana con PERFIL y aseguró que está ajustado a derecho, esperando la decisión de la justicia argentina por el pedido de extradición norteamericano. Ante el pedido del abogado de Machado, Francisco Oneto, el juez Villanueva pidió a la justicia norteamericana precisiones sobre el requerimiento de extradición. La idea fue ganar tiempo, pero la respuesta que vino de Texas fue la ratificación de la solicitud, que ahora está en la Corte Suprema de Justicia en una nueva dilación. Además de cuidarle las espaldas a Machado, Oneto sigue siendo el abogado del presidente en el caso Libra. Ahora sabe que tiene a Bullrich como una nueva interesada en saber qué pasará con Machado, que ahora busca una negociación en los tribunales texanos para conseguir una pena menor, tal como hizo su exsocia, Debra Lynn Mercer, que fue condenada a 16 años, cuando los fiscales pedían 30.

En su ultima autodefensa pública, Espert aseguró que había firmado un contrato con Machado por un asesoramiento de consultoría a la firma guatemalteca Minas del Pueblo. La empresa forma parte de la red de lavado que le adjudican a Machado, pero en su capítulo centroamericano, que tampoco pasó inadvertido para la justicia texana y mucho menos para la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, que tiene a Fred en el radar desde mucho antes.

El primer indicio sobre el rol que Machado tenía en Argentina antes de caer en desgracia para la justicia norteamericana, lo aportó el periodista Diego Genoud en la Revista Noticias, pero en otro momento histórico para el narcotráfico. Fue después de los primeros días de enero de 2011, cuando la policía española detuvo un jet bombardier en el aeropuerto El Prat de Llobregat, de Barcelona. La operación consistió en el traslado de 944 kilos de cocaína desde Buenos Aires y desembocó en un escándalo, porque detrás del tráfico estaban los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, junto con el piloto Matías Miret.

En esa oportunidad, según le contó Machado a NOTICIAS, “adivinó que los hermanos Juliá estaban tras un negocio grande y dudoso”, porque “en septiembre del 2009, le pidieron un Hawker 800XP, un avión al que Machado comparó ante NOTICIAS con “un Citroën” en el mercado automotor. Un año más tarde, fueron en busca del Challenger 604, “que sería como un Mercedes Benz”. Según contó Genoud, “con el Challenger, los Juliá podían llegar a Barcelona con una sola escala para cargar combustible. Con el otro jet, ya habían viajado al viejo continente, pero con más paradas. Machado decidió que sólo les alquilaría el avión si le pagaban un seguro de 2 millones de dólares, algo que los Juliá no estaban dispuestos a hacer”. Esos rastros tienen 15 años y estàn a un paso de reanimar una trama que Espert preferiría olvidar.