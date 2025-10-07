Open House Buenos Aires vuelve en octubre: cómo aprovechar la experiencia gratuita y recorrer el histórico edificio de Editorial Perfil

La 12ª edición del festival de arquitectura y urbanismo Open House Buenos Aires volverá a abrir sus puertas en la ciudad, con visitas a más de cien lugares emblemáticos, incluyendo espacios que normalmente no están abiertos al público o que fueron inaugurados recientemente. A todos los visitantes se les permitirá recorrer libremente a pie o en bicicleta, explorar y fotografiar los paisajes urbanos y disfrutar de acceso gratuito y exclusivo a edificios públicos y privados.

A más de 60.000 visitantes de la edición anterior se les ofreció acompañamiento constante de voluntarios durante los recorridos, quienes orientan, informan y guían a pie o en bicicleta, y en algunos casos los arquitectos invitados compartieron con detalle los aspectos más interesantes de sus obras y proyectos. Durante la mayoría de las visitas, el ingreso funciona estrictamente por orden de llegada con cupo limitado por turno, con cierre de acceso media hora antes de finalizar cada horario —sábado de 10 a 14 y de 15 a 19, domingo de 10 a 14 y de 15 a 19—, aunque algunas actividades requieren inscripción previa para garantizar una mejor organización.

Cada espacio o ruta cuenta con distintos turnos, que se pueden consultar en el catálogo oficial del evento. Allí se detallan lugares como ABM Teatro del Globo Ex Residencia Guerrico, AGN - Edificio Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, Almafuerte 47, Arrive Núñez, Arthaus Central, Banco Ciudad Sede 14, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Editorial Perfil y muchos más, ofreciendo una visión completa de las opciones disponibles. La información del catálogo puede sufrir modificaciones de último momento ajenas a la organización, por lo que se recomienda consultarlo regularmente antes de planificar la visita.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La edición de Open House Buenos Aires funciona como un auténtico “museo a cielo abierto” y forma parte de la red Open House Worldwide, la celebración de arquitectura y paisaje urbano más grande del mundo, que reúne a 55 ciudades participantes, entre ellas Londres, Madrid, Barcelona, Atenas, Roma, Nueva York, Chicago, Ciudad de México, Santiago de Chile y Rosario. Año a año, este evento gratuito permite descubrir edificios que vemos todos los días, explorar cómo son por dentro y conocer a quienes estuvieron detrás de su diseño, convirtiéndose en una oportunidad única para redescubrir la ciudad y valorar su patrimonio.

"A partir de este año queremos ampliar la mirada hacia el sur, ofreciendo la posibilidad de visitar espacios como Proa 21 – Mansión Cichero, la Casa de la Ciudad, Casa Cubo en Parque Chacabuco, la Planta de Reciclaje de la Ciudad, las Viviendas Fonrouge en Lugano, el Barrio Olímpico con su Natatorio y el estadio Mary Terán de Weiss", explicó Nicolás Kazanietz, uno de los organizadores del evento, que se desarrollará este fin de semana en distintos puntos de la ciudad.

Cómo inscribirse para participar en visitas gratuitas a edificios emblemáticos

La inscripción para Open House Buenos Aires 2025 es totalmente online y se realiza a través de la plataforma Eventbrite, con toda la información adicional disponible en la web oficial del evento. A todas las visitas, es importante asistir con DNI, tanto a las que requieren inscripción previa como a las que no.

A cada visita se puede asistir por orden de llegada, con recorridos de aproximadamente 30 minutos y cupo limitado en algunos edificios. Durante la última media hora de cada turno, se permite el ingreso del último grupo, por lo que se recomienda consultar el catálogo online con horarios y detalles de cada edificio.

Durante las que llevan inscripción previa, se deben completar los datos del titular y de cada acompañante y no se aceptarán inscripciones duplicadas por motivos de seguridad. Para las sin inscripción, los participantes solo deben acercarse al punto de encuentro en el horario indicado, donde voluntarios del evento guiarán.

Una ciudad argentina entre las más caminables del mundo, según un nuevo ranking

Las inscripciones a los espacios que requieren registro se habilitaron este viernes 3, y el acceso general sigue siendo por orden de llegada, con excepción del personal del evento. Así, esta organización permite que miles de visitantes disfruten de un recorrido exclusivo y gratuito por edificios emblemáticos, muchos de ellos normalmente cerrados al público, ofreciendo una experiencia única de arquitectura, diseño y patrimonio urbano.

Cuáles son los lugares destacados de Open House Buenos Aires 2025

Los lugares destacados de esta edición incluyen joyas arquitectónicas y culturales como el Banco Ciudad (Casa Matriz), Campus Di Tella, Casal de Catalunya, Cementerio de Chacarita (sexto panteón), Edificio IBM, Club Ferro Carril Oeste, Facultad de Ingeniería de la UBA, Jardín Botánico, MARQ, Aer Pasaje y Aer Habita de Cubero Rubio, el Nuevo Edificio Corporativo Santander, Zanjón de Granados, Torre Mirafiori, Planetario Galileo Galilei, Palacio Barolo, Galería y Mirador Güemes.

A estos se suma Editorial Perfil, un espacio emblemático que combina arquitectura contemporánea con historia editorial, ideal para visitar y fotografiar tanto su diseño interior como exterior, ofreciendo oportunidades únicas para capturar imágenes del patrimonio urbano:

La Editorial Perfil se ubica en el barrio porteño de Barracas, en el Distrito de Diseño, en un edificio inaugurado en 2015

Este moderno complejo, diseñado por el estudio Plaghos y Asociados, alberga la redacción multiplataforma más grande de Sudamérica, que integra el diario, revistas, sitios web, estudios de radio y televisión, y una planta gráfica de alta calidad

La imprenta, instalada en el mismo edificio que alberga la redacción y los estudios multimedia, es reconocida por su avanzada tecnología y producción

El hall de entrada está adornado con una gigantografía de José Luis Cabezas y un tramo del Muro de Berlín, elementos que enriquecen su valor histórico

MV/DCQ