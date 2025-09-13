Buenos Aires ofrece diversas actividades para disfrutar durante el fin de semana. Gastronomía, teatro y ferias artesanales son algunos de los atractivos para compartir con amigos o familia.

Además, se puede recorrer museos con entrada libre, disfrutar de espectáculos al aire libre y pasear por parques y ferias llenas de color y música, con opciones para todos los gustos y edades.

Feria de Mataderos

La Feria de Mataderos propone artesanías, gastronomía típica, talleres y shows folclóricos. Durante el fin de semana, artistas folclóricos de todo el país muestran su música con guitarreadas, danzas típicas y conciertos folclóricos. En ocasiones especiales, se suman espectáculos de destreza gauchesca y carreras de sortijas.

¿Dónde?

Feria de Mataderos, Av. Lisandro de la Torre, entre Av. De Los Corrales y Av. Directorio, Mataderos.

Tranvía Histórico de Buenos Aires

El Tranvía de Caballito es uno de los paseos gratuitos más destacados. Los visitantes recorren el barrio de Caballito a bordo de un tranvía histórico, apreciando las antiguas carrocerías, la entrega del boleto al subir y la vestimenta del motorman, viviendo una experiencia que remonta a otra época.

¿Dónde?

Emilio Mitre al 500.

Sábados y feriados: de 16 a 19 h

Domingos: de 10 a 13 h y de 16 a 19 h

Salidas cada 25 min

Se suspende por lluvia

Buenos Aires Market

Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre se realiza la Feria Buenos Aires Market, con un patio gastronómico extenso y el mercado de productores. Más de 45 puestos ofrecen desde paella, rabas, tortillas, hamburguesas, hasta quesos, embutidos, alfajores, panificados y chocolates.

¿Dónde?

