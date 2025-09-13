sábado 13 de septiembre de 2025
TURISMO
Paseos

Buenos Aires sin gastar mucho: ferias, museos y paseos al aire libre que podes hacer este fin de semana

Gastronomía, teatro y ferias artesanales son algunas de las actividades que hay para hacer este fin de semana en la ciudad.

Qué hacer gratis en Buenos Aires este fin de semana
Qué hacer gratis en Buenos Aires este fin de semana | Pixabay

Buenos Aires ofrece diversas actividades para disfrutar durante el fin de semana. Gastronomía, teatro y ferias artesanales son algunos de los atractivos para compartir con amigos o familia.

Además, se puede recorrer museos con entrada libre, disfrutar de espectáculos al aire libre y pasear por parques y ferias llenas de color y música, con opciones para todos los gustos y edades.

La calle de Buenos Aires que està entre las 10 de visita obligada en el mundo

Feria de Mataderos

La Feria de Mataderos propone artesanías, gastronomía típica, talleres y shows folclóricos. Durante el fin de semana, artistas folclóricos de todo el país muestran su música con guitarreadas, danzas típicas y conciertos folclóricos. En ocasiones especiales, se suman espectáculos de destreza gauchesca y carreras de sortijas.

Feria de Mataderos

¿Dónde?

  • Feria de Mataderos, Av. Lisandro de la Torre, entre Av. De Los Corrales y Av. Directorio, Mataderos.

Tranvía Histórico de Buenos Aires

El Tranvía de Caballito es uno de los paseos gratuitos más destacados. Los visitantes recorren el barrio de Caballito a bordo de un tranvía histórico, apreciando las antiguas carrocerías, la entrega del boleto al subir y la vestimenta del motorman, viviendo una experiencia que remonta a otra época.

¿Dónde?

Emilio Mitre al 500.

  • Sábados y feriados: de 16 a 19 h

  • Domingos: de 10 a 13 h y de 16 a 19 h

  • Salidas cada 25 min

  • Se suspende por lluvia

CABA: museos y actividades gratuitas para disfrutar con los chicos en Buenos Aires

Tranvía de Buenos Aires

Buenos Aires Market

Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre se realiza la Feria Buenos Aires Market, con un patio gastronómico extenso y el mercado de productores. Más de 45 puestos ofrecen desde paella, rabas, tortillas, hamburguesas, hasta quesos, embutidos, alfajores, panificados y chocolates.

¿Dónde?

  • Plaza Colombia, Av. Montes de Oca y Pinzón, Barracas

