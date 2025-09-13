Luego de que debutó en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante julio y agosto, Cafecito BA estará presente en el Parque Chacabuco, con 15 puestos de café, cine al aire libre, biblioteca a cielo abierto, juegos para la familia y música en vivo este fin de semana.
El evento está a cargo del Gobierno de la Ciudad mediante BA Capital Gastronómica que invita a vecinos y turistas para disfrutar de una nueva edición que es perfecto para disfrutar de un café al aire libre, acompañado de música en vivo, juegos, libros y series en una pantalla gigante.
Qué hacer en Cafecito BA
Durante ambos días, podrás encontrar 15 puestos, que ofrecerán todo tipo de cafés, con precios a partir de $3.000, y propuestas dulces y saladas para acompañar, con opciones a partir de los $3.500. Además, los visitantes van a encontrar las siguientes actividades:
-
15 puestos de café.
-
Biblioteca al aire libre: un espacio para acompañar el café con buenos libros.
-
Cine al aire libre: un sector con mantas y fiacas para disfrutar de series mientras tomás tu café preferido.
-
Juegos para compartir en familia.
-
Música en vivo.
-
Lectura de la borra de café: de 16 a 18 h.
Por otro lado, Cafecito BA contará con los siguientes puestos gastronómicos:
-
Ciro
-
Colonia Café
-
Crisol
-
Cura Té Alma
-
Jimena Fuster
-
Kraft coffee deli
-
Le Blé
-
Lobo Café
-
Luigi Di Napoli Café
-
Molina
-
Palmyra café de especialidad
-
Pastelería Don Blanco
-
Patagonia Danüe Chocolatier
-
Vedra Café de especialidad
-
Kakawa
Cuándo es Cafecito BA
Cafecito BA se presentará en el Parque Chacabuco los siguientes días:
-
Días: Sábado 13 y domingo 14 de septiembre
-
Horario: de 10:30 a 19 h.
-
Dirección: Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre, CABA).
-
Entrada: Libre y sin costo.