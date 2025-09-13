sábado 13 de septiembre de 2025
Cafecito BA llega este fin de semana al Parque Chacabuco con café, cine y música en vivo

El evento será ideal para los amantes del café

Luego de que debutó en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante julio y agosto, Cafecito BA estará presente en el Parque Chacabuco, con 15 puestos de café, cine al aire libre, biblioteca a cielo abierto, juegos para la familia y música en vivo este fin de semana.

El evento está a cargo del Gobierno de la Ciudad mediante BA Capital Gastronómica que invita a vecinos y turistas para disfrutar de una nueva edición que es perfecto para disfrutar de un café al aire libre, acompañado de música en vivo, juegos, libros y series en una pantalla gigante.

Cafecito BA

Qué hacer en Cafecito BA

Durante ambos días, podrás encontrar 15 puestos, que ofrecerán todo tipo de cafés, con precios a partir de $3.000, y propuestas dulces y saladas para acompañar, con opciones a partir de los $3.500. Además, los visitantes van a encontrar las siguientes actividades:

  • 15 puestos de café.

  • Biblioteca al aire libre: un espacio para acompañar el café con buenos libros.

  • Cine al aire libre: un sector con mantas y fiacas para disfrutar de series mientras tomás tu café preferido.

  • Juegos para compartir en familia.

  • Música en vivo.

  • Lectura de la borra de café: de 16 a 18 h.

Cafecito BA

Por otro lado, Cafecito BA contará con los siguientes puestos gastronómicos:

  • Ciro

  • Colonia Café

  • Crisol

  • Cura Té Alma

  • Jimena Fuster

  • Kraft coffee deli

  • Le Blé

  • Lobo Café

  • Luigi Di Napoli Café

  • Molina

  • Palmyra café de especialidad

  • Pastelería Don Blanco

  • Patagonia Danüe Chocolatier

  • Vedra Café de especialidad

  • Kakawa

Cuándo es Cafecito BA

Cafecito BA se presentará en el Parque Chacabuco los siguientes días:

  • Días: Sábado 13 y domingo 14 de septiembre

  • Horario: de 10:30 a 19 h.

  • Dirección: Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre, CABA).

  • Entrada: Libre y sin costo.

