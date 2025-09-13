Luego de que debutó en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante julio y agosto, Cafecito BA estará presente en el Parque Chacabuco, con 15 puestos de café, cine al aire libre, biblioteca a cielo abierto, juegos para la familia y música en vivo este fin de semana.

El evento está a cargo del Gobierno de la Ciudad mediante BA Capital Gastronómica que invita a vecinos y turistas para disfrutar de una nueva edición que es perfecto para disfrutar de un café al aire libre, acompañado de música en vivo, juegos, libros y series en una pantalla gigante.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué hacer en Cafecito BA

Durante ambos días, podrás encontrar 15 puestos, que ofrecerán todo tipo de cafés, con precios a partir de $3.000, y propuestas dulces y saladas para acompañar, con opciones a partir de los $3.500. Además, los visitantes van a encontrar las siguientes actividades:

15 puestos de café.

Biblioteca al aire libre: un espacio para acompañar el café con buenos libros.

Cine al aire libre: un sector con mantas y fiacas para disfrutar de series mientras tomás tu café preferido.

Juegos para compartir en familia.

Música en vivo.

Lectura de la borra de café: de 16 a 18 h.

Por otro lado, Cafecito BA contará con los siguientes puestos gastronómicos:

Ciro

Colonia Café

Crisol

Cura Té Alma

Jimena Fuster

Kraft coffee deli

Le Blé

Lobo Café

Luigi Di Napoli Café

Molina

Palmyra café de especialidad

Pastelería Don Blanco

Patagonia Danüe Chocolatier

Vedra Café de especialidad

Kakawa

Cuándo es Cafecito BA

Cafecito BA se presentará en el Parque Chacabuco los siguientes días: