Los amantes del café podrán disfrutar de un nuevo evento en La Rural el próximo 14 y 15 de septiembre. El evento catalogado como “Exigí Buen Café” contará con distintos especialistas de la bebida que ama todo el mundo.

El evento reunirá a más de 70 expositores nacionales e internacionales junto a baristas reconocidos y cafeterías de especialidad. En ese sentido, los amantes del café podrán degustar distintos tipos de café.

Qué hacer en Exigí Buen Café

Además de probar y degustar distintos tipos de café, los visitantes podrán hacer las siguientes actividades:

Talleres : en Exigí Buen Café vas a participar gratis del Lab con talleres sobre molienda, métodos, cafeteras, tipos de granos, tueste . Los dos días de la feria vas a aprender cómo ser Barista en Casa .

Latte Art en vivo: demostraciones en donde los baristas de Exigí Buen Café te van a enseñar a dibujar con leche, diseñar corazones, rosetas, tulipanes, cisnes, y hasta figuras 3D.

Concursos : vas a palpitar con los Concursos Nacionales de Barismo, de Latte Art, de Filtrados y de Coctelería con café , en donde los participantes compiten para llevarse el premio al mejor barista del país .

Auditorio : Exigí Buen Café convoca a speakers de todo el mundo que acercan las últimas tendencias de producción, negocios, tecnología y consumo del café en nuestro auditorio para 300 personas .

Catas y degustaciones : en la feria se realizarán desafíos sensoriales , tanto para los amantes del café, como para los baristas, para poner a prueba sus paladares y conocimientos .

Negocios: más de 70 expositores de todo el mundo. Toda la industria cafetera en un mismo lugar. Pymes y empresas que buscan invertir en el café. Dueños de cafeterías, baristas y coffee lovers.

Actualmente, Exigí Buen Café es uno de los eventos cafeteros más lindos de Argentina y uno de los más importantes de la región. Se espera que más de 25.000 personas recorran el evento durante sus dos días. Aquellas personas que quieran adquirir las entradas deberán acceder al sitio https://www.laruralticket.com.ar/event/exigi-buen-cafe-clublanacion.

Cuándo es Exigí Buen Café

Exigí Buen Café se realizará en las próximas fechas: