Cafecito BA, el evento cafetero organizado por el Gobierno de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, llega a Belgrano el próximo fin de semana tras el éxito alcanzado en Palermo y Recoleta.

El encuentro se realizará el sábado 23 y el domingo 24 de agosto, y ya conquistó a más de 150.000 amantes del café en sus ediciones anteriores.

Qué hacer en Cafecito BA

Durante dos días habrá 14 puestos de café, donde se podrán degustar diferentes variedades, con precios desde $3.000, acompañados por opciones dulces y saladas desde $3.500. Además, la propuesta incluye:

Biblioteca al aire libre

Cine al aire libre

Música en vivo

Juegos para toda la familia

Lectura de la borra del café (de 16 a 18 h, ambos días).

Quienes paguen con Naranja X tendrán un 30% de descuento, escaneando el QR desde la app con dinero en cuenta, con un tope de reintegro de $10.000. El descuento se aplicará de forma automática en la aplicación.

Programación artística

Sábado y domingo

12:30 h – Jorgelina Saxo

14:30 h – La puerta musical (dúo de cuerdas)

16:00 h – Lubi Saxo

17:15 h – Sampled Wax (DJ de vinilos)

Cuándo y dónde es Cafecito BA

Días : Sábado 23 y domingo 24 de agosto

Horario : de 10:30 a 19:00 h

Lugar : Glorieta de Barrancas de Belgrano (11 de Septiembre y Echeverría, CABA)

Entrada: Libre y gratuita

Cafecito BA se lleva a cabo en distintas plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Ya pasó por Recoleta y Caballito, donde reunió stands con propuestas de biblioteca, cine y música al aire libre para disfrutar con familia y amigos.

