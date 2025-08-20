Los amantes de los libros tendrán una cita especial el sábado 23 de agosto con el “Vagón de lectores”, una convocatoria impulsada por la booktuber Cecilia Bona, que busca promover la lectura como una actividad colectiva.

¿En qué consiste el evento “Vagón de lectores”?

Se trata de una propuesta ideal para quienes disfrutan de leer mientras viajan en el subte. La convocatoria comenzará a las 15 horas en la estación Catedral de la línea D. El objetivo es que cada participante lleve uno o varios libros, no solo para leer, sino también para intercambiar con otros pasajeros.

En la estación Congreso de Tucumán, los esperará un espacio ambientado para charlar sobre las lecturas elegidas, guiado por Cecilia Bona, influencer cultural y creadora de la cuenta @porqueleerok, dedicada a reseñas y actividades vinculadas a la literatura.

Además, habrá una suelta de ejemplares cedidos por la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura del Gobierno de la Ciudad. Entre ellos, se podrán encontrar títulos de grandes autores como Mario Vargas Llosa, José Saramago, Virginia Woolf, Mario Benedetti, Julio Verne, Agatha Christie, Alfonsina Storni y J. M. Coetzee, que estarán distribuidos en asientos, molinetes y escaleras.

Por otro lado, los pasajeros tendrán acceso a bibliotecas virtuales en las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán de la Línea D, así como en la Galería Obelisco Norte. Allí podrán descargar más de 200 libros de forma libre y gratuita en sus dispositivos móviles.

La programación se completa con visitas guiadas, talleres de lectura, cine debate, espectáculos de narración y poesía y la entrega del Premio Joven Lector, que se realiza cada año.

