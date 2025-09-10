La moka italiana es esa cafetera clásica que nuestras madres y abuelas ponían al fuego y que, en pocos minutos, inundaba toda la casa con el inconfundible aroma a café casero. Hoy sigue siendo una de las formas preferidas para preparar café en las mañanas.

Sin embargo, lo que debería ser una bebida intensa y aromática muchas veces termina en un café amargo, quemado o demasiado fuerte, capaz de arruinar el día desde temprano. Para evitarlo, el experto en café conocido en redes como @lychecafecito compartió sus consejos sobre cómo lograr que el café salga perfecto.

Cómo preparar café en la moka italiana sin que se amargue

Según el especialista, el error más común está en la temperatura del agua:

Si usas agua muy caliente , el café subirá demasiado rápido y quedará ácido .

Si usas agua fría , la extracción será lenta y el resultado, amargo .

La clave es emplear agua tibia, entre 55 y 65 grados, una temperatura que suele coincidir con la del agua caliente del grifo. De esta forma, la extracción es más equilibrada y el café queda en su punto justo.

Paso a paso para preparar el café en la moka italiana