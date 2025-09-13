Tras una semana con temperaturas primaverales que fueron de 11° a 22°, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que seguirá en general el buen tiempo en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA).

Este sábado se presentará con cielo mayormente nublado, aunque hay una mínima posibilidad de algunas precipitaciones por la noche y la madrugada del domingo. La sensación térmica se ubicará entre los 10 y 20 grados, condiciones típicas de transición hacia la primavera.

Luego de ese posible desmejoramiento temporario de madrugada, el domingo 14 el cielo continuará mayormente nublado en gran parte de la jornada, con temperaturas un poco más elevadas. Además, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 23, lo que permitirá disfrutar de otro día agradable .

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué se espera para la primavera 2025?

Según el último informe revelado por la SMN, en esta primavera 2025 se esperan temperaturas superiores a las normales en varias regiones del país y contrastes marcados en las precipitaciones. En ese sentido, se esperan temperaturas superiores a la media en el centro y norte de la Patagonia, en toda La Pampa y en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

En el norte del país, incluyendo el NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones, se estiman que las temperaturas dentro del rango lo habitual para la totalidad del trimestre.

Caption

En cuanto a las precipitaciones para septiembre, octubre y noviembre de 2025, se proyecta un trimestre con valores normales o superiores en el NOA y Cuyo, dependiendo de cada jornada. Para el Litoral, Buenos Aires y La Pampa, se esperan lluvias habituales. En cambio, la Patagonia tendrá precipitaciones inferiores a lo normal.

MC.

