¿Cómo estará el clima durante el fin de semana? Este viernes hay buenas condiciones meteorológicas, temperaturas templadas y sin lluvias a la vista.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 12 de septiembre se registraron neblinas durante la madrugada, y se prevé un cielo algo nublado, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin sobresaltos climáticos, al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 21, con vientos suaves del sector este que mantendrán la sensación térmica agradable durante todo el día.

Pero, ¿qué pasará el fin de semana? el pronóstico es positivo. Es que el sábado 13 se presentará con cielo mayormente nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones. Las sensación térmica se ubicará entre los 10 y 20 grados, lo que traerá un día estable y con condiciones típicas de transición hacia la primavera.

No obstante, el domingo 14 el cielo continuará mayormente nublado en gran parte de la jornada, pero con temperaturas un poco más elevadas.

Además, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 23, lo que permitirá disfrutar de un clima templado pese a la nubosidad persistente.