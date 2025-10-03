Este sábado 4 de octubre se realizará la Caminata Juvenil de Luján 2025, donde miles de peregrinos partirán desde distintos puntos hacia la Basílica de Luján para pedir bendiciones y dar gracias.

Este año será la 51° edición bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, según informaron las redes sociales del evento.

En qué consiste la Caminata Juvenil de Luján

La Caminata Juvenil de Luján comprende 60 kilómetros, desde el Santuario de San Cayetano de Liniers —ubicado en Cuzco 150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)— hasta la Basílica de Luján.

La Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular informó que la salida oficial será a las 10 de la mañana del sábado, cuando los fieles acompañen a la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján, que recorrerá todo el trayecto hasta el santuario mariano.

La actividad es abierta y no requiere inscripción previa, aunque los interesados pueden sumarse desde la parroquia más cercana. Este año, la presencia de la Imagen Peregrina se enmarca en el 51° aniversario de la caminata.

La jornada culminará en la madrugada del domingo, con la misa central a las 7 de la mañana, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en el altar mayor de la Basílica.

Qué tener en cuenta para la Caminata Juvenil de Luján

Para la comodidad de los peregrinos, los organizadores habilitarán puestos de apoyo y asistencia sanitaria gratuita en distintos puntos de la ruta, donde se ofrecerá agua, alimentos básicos, primeros auxilios y apoyo espiritual.

Asimismo, se implementará un operativo de seguridad vial con controles de tránsito, coordinado entre autoridades eclesiásticas, municipios y organismos provinciales.

