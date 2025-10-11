Karen Reichardt, segunda candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, arremetió este fin de semana contra el dirigente kirchnerista Alejandro "Pitu” Salvatierra, tras viralizarse un video en el que el referente hablaba en tono irónico sobre sus hipotéticas medidas de gobierno y mencionaba una posible “guerra civil”.

En un mensaje publicado en X (ex Twitter), Reichardt escribió: “Este tipo está en el Congreso… escúchenlo (no vomiten), esta gente por años se creyeron los dueños de la Argentina, así piensa la que está presa con una tobillera”, en alusión a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, la afirmación contenía un error, ya que Salvatierra no ocupa una banca en el Congreso Nacional, sino que fue electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires y asumirá su cargo en diciembre. La publicación de Reichardt se viralizó rápidamente y generó controversia tanto entre militantes libertarios como en sectores del peronismo.

La candidata bonaerense ya venía teniendo una fuerte presencia digital en medio de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, y sus declaraciones coincidieron con el fallo de la Cámara Nacional Electoral que, tras la renuncia de José Luis Espert, ubicó a Diego Santilli como primer candidato de LLA en la provincia.

Las polémicas declaraciones de “Pitu” Salvatierra que indignaron a Reichardt

La controversia comenzó con un fragmento de una entrevista que “Pitu” Salvatierra brindó en Futurock, donde fue consultado sobre cuáles serían sus primeras medidas en caso de convertirse en presidente. En tono humorístico, respondió: “Deshacer todo lo que hizo (Javier) Milei. Nacionalizamos todo, hacemos todo lo que hay que hacer. Democratizamos la Justicia, nacionalizamos las empresas extranjerizadas del país, reforma agraria, todo”.

Luego, al ser preguntado por su posición sobre las retenciones, Salvatierra detalló: “Las retenciones las subimos un 45%. Con las retenciones y con lo que le vamos a sacar a las grandes fortunas pagamos la deuda al FMI. Cuando terminamos de pagar la deuda nos dejamos de romper las bolas, muchachos, no hay problema. Le vamos a sacar a los mil millonarios del país, al campo que es donde están los dólares, y algo vamos a rescatar de la energía que tenemos”.

"Roban, violan, matan" versus "Canta": la agresiva "encuesta" de campaña que posteó Javier Milei

Durante el intercambio, la conductora Julia Mengolini le advirtió que necesitaría un fuerte respaldo social para aplicar ese programa porque “va a ser una guerra civil”. Ante eso, el dirigente kirchnerista respondió: “Vamos, los negros vamos. Sí, yo no tengo problema. Si hay que pelear, hay que pelear. Que se pudra todo si se tiene que pudrir. Vamos a definir qué patria queremos, porque estamos dando vuelta, estamos bamboleando hace 50 años. Listo, ellos o nosotros, vamos”.

Reichardt disparó contra Fernando Espinoza: “El kirchnerismo es una enfermedad mental”

Horas antes, Karen Reichardt también había apuntado contra Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, procesado y enviado a juicio oral por presunto abuso sexual. La dirigente compartió un video en el que el jefe comunal explicaba cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP) y escribió: “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental! (sic.)”.

Este comentario se debe a que el material circulaba acompañado por un mensaje de otro usuario que decía: “Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”. Sin embargo, vale aclarar que Espinoza no es candidato en las elecciones del 26 de octubre, ya que su postulación se produjo en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, donde encabezó la lista de concejales de Fuerza Patria, fuerza que obtuvo el 53,56% de los votos frente al 28,62% de La Libertad Avanza.

La Cámara Nacional Electoral falló a favor de Santilli, quien encabezará la lista de LLA en lugar de Karen Reichardt

El procesamiento del intendente se relaciona con una denuncia presentada en mayo de 2021 por Melody Rakauskas, ex empleada de su secretaría privada, quien lo acusó de intentar forzarla a mantener relaciones sexuales durante una cena.

La publicación de Reichardt se enmarcó en su discurso de confrontación con el kirchnerismo, al que suele atribuir “la decadencia moral y económica” del país. En sus redes, la candidata repitió consignas libertarias y pidió “ponerle un freno a la impunidad y la corrupción”. Además, la dirigente compartió imágenes de un encuentro con fiscales libertarios en Monte Grande, donde aseguró que “la batalla cultural recién empieza” y que “los argentinos están cansados de ser rehenes de los mismos de siempre”.

