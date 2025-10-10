Encuesta: se derrumba la imagen de Milei y el nivel de rechazo contra Espert, Reichardt y Santilli supera el 88%

Según un informe que acaba de conocerse, el escándalo del diputado José Luis Espert tuvo un impacto muy negativo en la imagen del gobierno, del presidente y de sus dos principales candidatos para las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires: Diego Santilli y Karen Reichardt.

De acuerdo al reporte publicado por Monitor digital, gracias el estudio que realizaron los últimos treinta días descubrieron que lo ocurrido con Espert afectó las discusiones políticas, tanto en los medios online como en las redes sociales, debilitando fuertemente la imagen de Javier Milei y el discurso de La Libertad Avanza.

José Luis Espert y Fred Machado firmaron un contrato por un millón de dólares en 2019

Según este estudio, en las últimas semanas, las conversaciones relacionadas con el economista libertario acusado de recibir dinero del supuesto narcotraficante Fred Machado tuvieron un “90% de sentimiento negativo”, y estuvieron marcadas por el uso de palabras como “lavado”, “dólares”, “Fred Machado”, “vínculo” y “narco”. El reporte indica que el 4 de octubre la discusión alcanzó un punto excepcionalmente alto de enojo porque hubo más de 130.000 menciones al tema.

Karen Reichardt encabeza la lista de La Libertad Avanza: la Justicia bajó a Diego Santilli

El problema es que las figuras elegidas para reemplazar a Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli, no consiguieron cambiar el eje de la discusión y, en las redes sociales, sus nombres aparecen vinculados al escándalo, con niveles negativos que van del 88 al 94%.

Las discusiones sobre la exmodelo de Playboy están dominadas con palabras como “renuncia”, “fiscalía” y “encabezamiento” (en referencia a que ocupó el primer lugar de la lista de candidatos a diputados por la renuncia de Espert); en el caso de Santilli, las palabras que se asocian a él son “boleta”, “offshore”, “corrupción” y “narco”.

De acuerdo al reporte de Monitor digital, los tres referentes de LLA están unidos por un mismo eje temático en las charlas que los tienen como protagonistas en las redes sociales: “lista”, “candidato”, “La Libertad Avanza” y “Milei”. En pocas palabras, el escándalo de Espert salpicó a sus compañeros de listas y los dejó en una posición muy complicada.

Diego Santilli y Karen Reichardt

Además, los valores que usó Milei para potenciar su partido, hablando de luchar contra “la casta” y oponer moral a corrupción, perdieron valor frente a lo ocurrido con el economista, especialmente si se tiene en cuenta que, de acuerdo al informe, se viralizaron tres hashtags que expresan claramente el descontento de la sociedad con lo ocurrido: #LLACorrupta, #MileiEstafador y #EspertNarco.

La mala imagen de los candidatos de La Libertad Avanza

Por otra parte, según este reporte, los tres referentes libertarios son mencionados con valores muy negativos en las redes sociales:

- Karen Reichardt: 94% de negatividad.

- José Luis Espert: 90%.

- Diego Santilli: 88%.

Además, de acuerdo al informe, en las redes sociales el electorado señala que no puede diferenciar a Espert de Santilli, y toma el reemplazo como una picardía política para no perder votos. Reichardt, por su parte, es atacada en las redes sociales por su trabajo como modelo y actriz.

Karen Reichardt con Javier Milei

Qué pasa con La Libertad Avanza

Según el reporte de Monitor Digital, el partido de Javier Milei fue quien recibió el mayor impacto negativo por el escándalo de Espert, con valores de -85 puntos en referencia a sentimiento NSR (sentimiento neto), y menciones donde los cibernautas hablan de “falta de ética” y “encubrimiento”. Los votantes consideran que el partido libertario tiene un discurso hipócrita tras lo ocurrido con el economista.

Además, aunque el presidente logró conservar una base de apoyo digital, perdió autoridad moral, con un sentimiento promedio de -60 puntos. El gobierno, por su parte, tiene -70 puntos.

La caída en la credibilidad del gobierno y el presidente

Un tema fundamental es que, según el reporte, la discusión en las redes ya no se centra en la gestión oficialista ni en los vaivenes de la economía, sino en la crisis ética que padece el oficialismo. Para resumir, el caso Espert golpeó duramente la identidad del gobierno y el discurso (anticasta, anticorrupción) que le permitió a Milei llegar a la presidencia.

