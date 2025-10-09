El juez Alejo Ramos Padilla concedió la apelación que presentó La Libertad Avanza a su rechazo a reemplazar a José Luis Espert por Diego Santilli en la boleta única de papel para las próximas elecciones.

“Concédese el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fs. 452/463, en relación y al solo efecto devolutivo (cf. artículos 61 del Código Electoral Nacional y 66 de la ley 23.298). Del memorial, córrase traslado por el plazo que se establece hasta la hora 20.00 del día de la fecha, 9 de octubre de 2025, a quienes se presentaron en los términos del art. 2 del Decreto 171/2019 (alianza “Potencia” de este distrito, a la señora Malena Galmarini -a través de su apoderado, Luis Eduardo Sprovieri- y a la alianza “Unión Federal” de este distrito). A los fines de la tramitación del recurso interpuesto, habilítanse días y horas inhábiles“, estableció la resolución.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fallo de Ramos Padilla deja a Karen Reichardt como la primera candidata en la lista bonaerense y obliga a mantener la imagen de Espert en las boletas ya impresas, lo que generó alarma en el equipo de campaña libertario. En el Gobierno preocupa que los bonaerenses lleguen al cuarto oscuro y se encuentren con la cara del diputado libertario que quedó envuelto en un escándalo luego de que se confirmara que recibió un pago de un empresario acusado de narcotráfico.

La apelación de los apoderados de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, había solicitado que “se eleven los autos a la Cámara Nacional Electoral, a quien se peticiona que revoque la decisión en crisis, con la premura y urgencia del caso, evitando cualquier posible dilación que afecte la inmediata intervención de la Alzada”.

Las dificultades técnicas

Desde la Justicia Electoral admiten que por la inminencia de las elecciones difícilmente pueda llegarse a realizarse un cambio de la magnitud que solicitó La Libertad Avanza. Además de las cuestiones de logística, la mayoría de las 15 listas aprobadas y que integran la Boleta Única de Papel se oponen a al reimpresión. Entre ellos, Fuerza Patria, el peronista Fernando Gray, Potencia, el partido de Santiago Cúneo, Fernando Burlando, entre otros, estuvieron en la audiencia pública que convocó el juez Ramos Padilla.

Desde el Gobierno -y tal como adelantara Perfil.com el miércoles 8 de octubre, creen que la reeimpresión será rechazada y que quedará José Luis Espert en el primer lugar de la boleta, Karen Reichardt segunda y Diego Santilli tercero.

Qué dijo Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad y candidata libertaria, Patricia Bullrich, reconoció problemas con el nuevo sistema electoral que incluye la implementación de la Boleta Única de Papel al hablar sobre la instrumentación de los cambios en las listas que La Libertad Avanza debió realizar tras la renuncia del diputado José Luis Espert.

“Cambiamos el Sistema Electoral de una manera única”, destacó la funcionaria en declaraciones a Todo Noticias, pero aclaró: “Fijate los problemas que tenemos ahora con la Boleta Única de Papel, nadie pensó que se podía bajar un candidato”.