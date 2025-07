Julia Mengolini y Juan Grabois exigieron "juicio y castigo severo" contra el "terrorismo de Milei" tras el ataque que sufrió la periodista

Julia Mengolini y su abogado Juan Grabois dieron este martes 15 de julio una conferencia llamada “Inteligencia Artificial y violencia estatal: el caso testigo de Julia Mengolini” en la Facultad de Derecho, brindando detalles sobre la denuncia penal que presentaron contra el presidente Javier Milei y otras personas, que estarían involucradas en el ataque que sufrió la periodista. La causa está en manos del Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro. Esta mañana, el juez Lino Mirabelli ordenó medidas de seguridad para la periodista, que ahora tendrá custodia policial.

“Este es uno de los casos que ponen de manifiesto que este señor no puede ser más Presidente de la Nación, que tiene que tener juicio político y ser sacado a través de los mecanismos que se establecen en la Constitución. Ese señor no está ejerciendo su cargo de acuerdo a lo que se establece en la Constitución argentina, ha perdido la habilidad moral para ejercerlo, y esos crímenes de Estado que está cometiendo cotidianamente están siendo naturalizados por todos nosotros”, dijo Grabois, en referencia a Milei.

Julia Mengolini hablando ante la atenta mirada de Juan Grabois

A continuación, Mengolini detalló: “Soy objetivo del odio hace muchos años, pero este último episodio fue siniestro. Lo que hicieron fue crear algunos videos con inteligencia artificial en donde me vinculaban sexualmente con mi hermano. Sobre este ataque se monta el Presidente de la Nación que me dedicó más de 93 tweets. La difusión de estos videos no tenía ni siquiera el objetivo de que la gente crea que yo tuve relaciones con mi hermano sino el objetivo simple de hacerme sufrir, de torturar”.

Milei y la ética de la injuria

La periodista remarcó: “Queremos sentar un precedente jurídico con esta denuncia. El uso de la IA hace que este caso sea emblemático y novedoso. Que siente un precedente en términos sociales, que nos permita reconstruir los lazos y signos de respeto, porque esto ya no es la lucha ideológica. Esto ya es otra cosa”.

Y sumó: “Escuché a un director de escuela decir: ‘Nosotros estamos batallando para que los adolescentes no tomen fotos de sus compañeras y luego con esto construyan imágenes con inteligencia artificial para mortificarlas.’ ¿Cómo vamos a hacer ahora si el propio Presidente lo avala? ¿Cómo le vamos a hablar a los pibes? Yo no creo que nadie pueda querer que su hija, por ejemplo, sea víctima de un ataque como este”.

También formó parte del panel la jurista Gabriela Gusis, quien señaló la gravedad de lo ocurrido: “Cuando el Estado replica o masifica la IA para reproducir falsedades, lo hace desde un lugar privilegiado de poder. Es una estrategia punitiva e ilícita. No puede haber neutralidad institucional frente al odio. El Estado debe abstenerse de discriminar, no puede ser un emisor de odio, porque cuando lo hace no solo ataca a una persona o a un grupo, erosiona la democracia misma”.

Juan Grabois pidió un "castigo severo"

Luego de que la abogada Camila Palacin diera los detalles específicos sobre la denuncia, Grabois agregó: “Lo que le hicieron a Julia y a tantas otras compañeras y compañeros fue infringir dolor. No solamente psíquico, físico. Duele en el cuerpo, incapacita. Y es cierto que hay un montón de casos en todo el mundo en donde se ha aplicado la IA, pero acá hay un caso sin ningún precedente en donde el propio Presidente de la Nación, jefe superior de las Fuerzas de Seguridad de este país, en más de 100 oportunidades difundió y promovió esta tortura”.

Confirmaron el procesamiento del policía que gaseó a una nena de 10 años

Y sumó: “Nosotros queremos un juicio y queremos un castigo severo para todos los que participaron de esta acción criminal, que es mucha gente. Queremos que con celeridad allanen los domicilios y secuestren los dispositivos celulares de estas personas; que los que tengan que estar en privación preventiva para no entorpecer la causa, lo estén. Muy bien, (el juez) dispuso la custodia (de Mengolini). Que empiece a secuestrar teléfonos y computadoras”.

Tati Almeida habló durante el encuentro

Entre los presentes en la conferencia estuvo la madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida, quien apoyó a Mengolini diciendo: “A pesar de los bastones y las sillas de rueda, las locas seguimos de pie”.

Además, participaron del evento: Dora Barrancos, Diana Maffia, Mariano Recalde, Marisa Herrera, Willy Duran, Natalia Zaracho, Lucia Klug, Andrés Gallardo, Ingrid Beck, Gabriela Borrelli, Alejandro Alagia, Gustavo Caramelo, Florencia Alcaraz, Ivana Szerma y docentes titulares de la Facultad de Derecho.

Detalles de la presentación judicial

La denuncia, radicada el pasado viernes, tiene como principales acusados al presidente de la Nación, Javier Milei; a la diputada nacional Lilia Lemoine; al director de Realización Audiovisual de Presidencia de la Nación, Santiago Oría; y a los miembros de “las tropas digitales” que participaron del ataque, entre ellos, Pedro María Lantarón (@elpittttt); Esteban Glavinich (@TraductorTeAma); Alejandro Sarubbi Benitez (@GordoLeyes); Nazarena Aylen Colaleo (@altashanta); Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@franFijap); Mariano Pérez (@marianoperez912); y Martín Ezequiel Grosso Almeida (@NegroCensurado).

La sala donde se dio la conferencia estuvo llena

Los delitos mencionados en la demanda son "amenazas, intimidación pública e incitación al odio, malversación de fondos públicos y asociación ilícita destinada a combatir ideologías e imponer sus ideas por la fuerza".

