Milei denunció a Julia Mengolini por injurias

El presidente Javier Milei denunció por injurias a Julia Mengolini, a quien acusa de hacer comentarios ofensivos sobre su vínculo con su hermana Karina y sus perros. La periodista respondió anunciando que iniciará una acción penal contra el mandatario y referentes de La Libertad Avanza, a quienes responsabiliza por una embestida en redes sociales. “Vamos por todos, por la vía de la Justicia. Han cometido delitos”, advirtió.

La denuncia del Presidente fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, con el patrocinio del abogado Francisco Oneto. De acuerdo al escrito, Milei decidió avanzar judicialmente por los dichos de Mengolini en televisión, radio y redes.

Algunas de las frases citadas incluyen una intervención en el programa Duro de Domar por C5N, donde Julia Mengolini afirmó: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana (...) No hice un juicio de valor, hice una descripción. (...) En todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto. No me importa nada, eh”.

También se incluye como prueba un tuit del 12 de agosto de 2024, donde Mengolini escribió: “Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, no que dormía con sus perros. Y que estaba “enamorado” de su hermana, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.

Lilia Lemoine, Agustín Romo y Leila Gianni acusaron a Mengolini de haber difamado al presidente

La defensa del mandatario sostiene que hubo dolo, es decir, intención de dañar, y menciona además el principio de real malicia, ya que la periodista habría actuado con indiferencia hacia la veracidad de sus declaraciones. Como respaldo, el equipo legal presentó una entrevista en la que Mengolini dialogó con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sobre el uso del término “incesto”.

Para Milei, eso demuestra que conocía el efecto de sus dichos. Ante esto, su denuncia señala: “Queda claro que la querellada entiende que sus afirmaciones en mi contra son muy graves, porque causan un daño que no se puede reparar solo con una respuesta pública, sino que requieren acciones legales como esta”.

Contraataque de Julia Mengolini

La periodista y dueña de Futuröck, Julia Mengolini, anunció que iniciará una acción penal contra el presidente Javier Milei y referentes de La Libertad Avanza, a quienes responsabiliza por la embestida en su contra. “Se han cometido delitos de intimidación pública, de incitación al odio, incitación a la violencia colectiva, amenazas coactivas y podríamos seguir”, apuntó en su programa Segurola y Habana, sobre la campaña iniciada en redes sociales.

“Vos tenés desde el presidente para abajo, pasando por la plana conocida, Lilia Lemoine, Santiago Oría y Fran Fijap, gente muy fácil de identificar, y después tenés trolls intermedios y las milicias”, acusó luego Mengolini. Y agregó: “Vamos por todos, por la vía de la Justicia. Han cometido delitos”.

Así, la conductora responsabilizó a Milei por las agresiones recibidas, después de que él compartiera un mensaje de un usuario, parte de una red de cuentas que difunden la gestión libertaria y atacan a opositores con fake news. La publicación decía: “Una vez más, no se bancan el vuelto. Les gusta el durazno, pero no la pelusa”.

La decisión de Mengolini de acudir a la Justicia llegó después de que la periodista Nancy Pasos difundiera un audio donde se quebraba contando lo mal que estaba por la situación orquestada. “Nancy, te mando esto, no sé si viste que la última operación que me están haciendo, que me inventaron un romance con mi hermano. Y esto puede sonar gracioso y estúpido al principio, pero lo vienen sosteniendo hace más de una semana, Milei incluido”, relató la acusada.

“Están haciendo unos videos con inteligencia artificial, donde estoy garchando con mi hermano, es un asco todo, el caso este, se están yendo muy a la mierda. Perdón, me quebré Nancy, no puedo más”, expresó.

MV / Gi