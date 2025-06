Hacer política a las puteadas: ¿que harán los periodistas calificados de "mierda" por Javier Milei?

Javier Milei se presentó en los estudios del streaming Neura con su perro Conan para apoyar una colecta solidaria para refugios de animales y en la entrevista que le realizaron lanzó una catarata de insultos y descalificaciones a periodistas y políticos que no piensan como él. La ofensa, la falta de respeto y el uso de término vulgares, el Presidente los justifica porque recibe críticas a su gestión de gobierno. Sus blancos predilectos fueron, esta vez, los periodistas Joaquín Morales Solá a quien calificó de "mierda humana", Romina Manguel ("la pelotuda e imbécil) y Julia Mengolini ("esa mierda de periodistas"), fueron algunas de las tantas ofensas que utilizó el Presidente. Y pensar que su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se enojó porque una senadora le dijo "mentiroso".

En la entrevista, Milei presentó a la mascota como “uno de sus cinco hijos de cuatro patas” y participó de una transmisión que tenía como objetivo reunir donaciones para los refugios Patitas de la Calle y Huellas del Sur, a los cuales seguramente trata mejor que a quienes piensan distinto que él.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



En un canal de streaming, Milei reveló el significado de la misteriosa expresión que usa en sus redes sociales

Milei arrancó tranquilo: “Estamos dando una buena noticia y necesitan hablar mal del Gobierno”, apuntó el mandatario nacional para criticar al periodismo.

“Esta semana fue impresionante. Te salió 5,8% el PBI; no lo mostraron. La caída de la pobreza al 31; no lo mostraron. Está el grupo que no lo muestra, el que dice que es mentira. Después hay algunos que muestran ponerle un relativo para que quede peor. Mientras tanto, todo el mundo habla de la Argentina como un milagro”, prosiguió en su crítica el Presidente. “Estamos llevando a cabo el mejor Gobierno de la historia y esta gente lo único que hace es revolverle las tripas”, añadió.



El PBI creció 5,8%, pero se profundiza la recesión: advierten sobre un “rebote estadístico”

Hasta aquí podría tratarse de una respuesta en tono crítico contra quienes critican el modelo libertario. El Presidente prosiguió en la defensa de su gestión de Gobierno, pero empezó a levantar temperatura: “Cuando te enfrentas a los kukas, a los zurdos, no es una conversación razonable. Los tipos están dispuestos a hacerse del poder. La gente se olvida que, por ejemplo,(Gerardo) Morales, que era amigo de (Sergio) Massa, metió a un tipo preso en Jujuy por decirle cornudo. Lo tuvo 51 días preso. De eso, las mierdas estas (por el periodismo) no dijeron nada. O la esposa de Massa (Malena Galmarini), tratando de meter presos a tuiteros por las cosas que decían. Ahora, a mí me dicen de todo y vale. Acción y reacción. Y después se van a llorar Fopea; Fopea, es desparejo”.



Javier Milei y su perro Conan, protagonistas de un streaming solidario con una inesperada donación millonaria

Y llegó el momento en que no pudo contenerse más y empezó a descargar una catarata de insultos aberrantes: “A ver si piden perdón los periodistas. Por ejemplo, la mierda humana de Joaquín Morales Solá. Es alguien que sistemáticamente sostuvo muchas mentiras. Un día fue [Juan Carlos] de Pablo al programa. El tipo estaba operando con que yo había apretado al campo. Entonces De Pablo le dijo ‘Joaquín, eso es falso. Milei hace lo que dice. Documentate’. Así como la gente se rebela contra los políticos, lo mismo hace con los periodistas”, dijo.

Y continuó: “Te doy otro ejemplo más con la mierda de Morales Solá. Sacó una nota diciendo que yo me rodeaba de mediocres para poder lucirme yo. Toto Caputo fue elegido el mejor ministro de Economía del mundo. [Federico] Sturzenegger fue tomado por el FMI como consultor para las políticas de desregulación. El propio Vaticano ponderó el trabajo de Sandra Pettovello. El mismo FMI convocó a [Patricia] Bullrich para ver cómo fue el control de la calle con semejante ajuste”.

Milei también insultó a Romina Manguel. “Hay gente que quiere llamar la atención y queda muy pelotuda, como la imbécil del Telepase. ¿Cómo le voy a dar una nota a alguien que tiene una discapacidad intelectual tan grosera que incluso trata de rata a quien le vendió el auto? A un primate así no le puedo dar una nota".“Después les viene el vuelto y no se las bancan. No se dan cuenta de que los primeros que tiraron la piedra -y no tiraron una, tiraron muchas- fueron ellos. La gente se cansó. Se da cuenta de que son los enemigos de la gente. ¿Qué le importa a Mengolini? Tener la pauta. No le importa si a la gente le va a bien o no, le importa la pauta. ¿Cómo sobrevive? Con la de [Axel] Kicillof”, criticó Milei.



Julia Mengolini denunció una campaña de trolls libertarios que la acusan de incesto

“¿Sabes qué es lo más divertido? La imbécil de ‘Pautolini’ habla de trolls. No, no es un problema de trolls. Es un problema de lo que vos dijiste”, ironizó respecto de Julia Mengolini la dueña de Futurock.

Al ser consultado al respecto de la “discusión” virtual que mantuvo la periodista en redes sociales, Milei arremetió: “Los zurdos de mierda, los Mengolini de la vida, llamaban a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos, insultarlos. Ella misma [por Mengolini] dijo que estaba dispuesta a decir cualquier barbaridad sobre mí con tal de que no avance. Toda esa mierda de periodistas me dijeron incestuoso, zoofílico, homofóbico. Me dijeron nazi”.

fl