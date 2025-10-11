"¿Y vos a quién votás?", pregunta la insólita encuesta que publicó Javier Milei en sus redes para contraponer su figura con las de los referentes del peronismo.
Minutos antes de volar a Chaco para un acto de campaña, el Presidente preguntó a los usuarios a quién pensaban votar y se refirió agresivamente a los dirigentes de la principal oposición.
Con una imagen partida, Milei ubicó de un lado a Fuerza Patria con fotos de donde Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Fernando Espinoza y José Alperovich, aparecen con gestos que no los favorecen y la frase: "Roban, violan, matan".
Del otro lado, su foto con rostro sereno y la frase "canta".
En desarrollo...
