Natalia Contini proyecta presencia más allá de Anisacate: “Acá se vota con el corazón”

La intendenta de Anisacate, Natalia Contini, puso el foco en su proyección política de cara a las legislativas del 26 de octubre: se declaró escéptica de las encuestas y afirmó que la definición del voto llega sobre el final. Entrevistada en Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Contini sostuvo que su trabajo “no termina en lo local” y, en paralelo, ratificó que el esquema tarifario 2026 mantiene la cuota para cumplidores al valor de enero de 2025.

— Hablemos de la campaña del 26 de octubre. Las encuestas no dicen que les esté yendo bien. ¿Cómo lo ves?

— Ustedes van a hablar con una escéptica de las encuestas. En mi caso particular, en Anisacate, ni siquiera salía en las encuestas. Los que tenían guita pagaban a esas encuestadoras… y yo terminé ganando. Confío en la gente, en el pálpito de ese día. Acá se vota con el corazón y hay mucha gente que todavía está indecisa.

"Pagás la misma cuota que en enero de 2025": Anisacate congela el valor de las tasas municipales para 2026

— ¿Sos optimista con el resultado, al menos en Anisacate, para La Libertad Avanza?

— Soy optimista a nivel general. No quiero creer que queramos volver al pasado. Me tocó estar en 2019 el lunes posterior a las elecciones, con corrida bancaria y el sistema paralizado. Estuvimos 72 horas así, y muchos se arrepintieron de haber votado al kirchnerismo de vuelta. Después vino la pandemia, un encierro eterno, nos robaron dos años de nuestras vidas. Mi hija empezaba primer grado y lo hizo encerrada en mi casa. No quiero creer que vayamos a retroceder después de tanto sacrificio.

— Los libertarios pusieron en las listas a personas poco conocidas. ¿Riesgo u oportunidad?

— Es un riesgo, porque se dice “nadie vota a quien no conoce”. Pero muchos sienten que votaron a conocidos que no los conocen a ellos ni sus necesidades. Entonces, un desconocido puede representar a millones que todos los días salen a pelearla. “Un desconocido está en primer lugar en la lista que representa a millones de desconocidos”.

— ¿Tu horizonte político termina en lo local?

— No. Mi trabajo no termina en lo local. Aspiro a presencia más allá de Anisacate, con resultados que respalden.

Intendentes coordinan esfuerzos para congelar tarifas y ofrecer experiencias para evitar fuga de turistas

Gestión y tarifas municipales

— No vas a cobrar aumentos: ¿replicás la tarifaria 2025 en 2026?

— Claro. Replicamos la tarifaria 2025 para 2026 para que los contribuyentes cumplidores que estén al día al 31 de diciembre de 2025 puedan pagar la cuota única en enero, febrero o marzo a valor enero 2025.

— Para acceder: pagar cuota única y no ser moroso, ¿verdad?

— Totalmente. Es similar al impuesto provincial: si pagás cuota única, listo; si no, después se devenga en cuotas mensuales. Acá es exactamente igual.

— ¿Por qué sumar tres meses para la cuota única?

— Para dar más posibilidades a las familias que se organizan en el verano, las vacaciones y la previa del gasto escolar. Y con una característica: “vos en este momento sos un habitante única en todo el país, porque sabés cuánto vas a pagar en 2026”. Eso es previsibilidad para ordenar finanzas.

— ¿Qué porcentaje puede acogerse hoy al beneficio?

— Más del 43%, debemos estar ya en un 45%, lo controlé ayer.

— ¿Cómo cierra la ecuación financiera?

— Saneamos más de $1.000 millones en acreencias. Nos preparamos para recibir esa inflación con una certeza: hay $1.000 millones que ya no tenemos que pagar. Por primera vez tenemos chequera electrónica. Gobernamos sin emitir un solo cheque; tuvimos que recuperar más de $50 millones en cheques sin fondo y ordenar. Eso permite asignar ingresos a obras, servicios, paritarias y los gastos del inicio de año. Hubo todo un saneamiento, un ordenamiento de las cuentas y un achique del Estado que los vecinos acompañaron.

— Definís la gestión como austera. ¿Qué implica?

— Somos un gobierno austero. Trabajo con mi propio auto. La municipalidad no tiene autos oficiales; van a ver a los funcionarios en sus vehículos. Nos falta flota acorde al territorio: no hay una sola camioneta de rescate; cuando hubo problemas, vino Provincia a asistir. Objetivo del próximo año: prepararnos y tener vehículos para emergencias climáticas y servicios a los vecinos.