"Pagás la misma cuota que en enero de 2025": Anisacate congela el valor de las tasas municipales para 2026

La Intendente de Anisacate, Natalia Contini, elevó al Concejo Deliberante el proyecto de presupuesto tarifario para el período 2026. La propuesta incluye la decisión de mantener en 0% el aumento en las tasas de servicios municipales.

De aprobarse, los contribuyentes abonarán durante 2026 la misma cuota que estuvo vigente en enero de 2025. La medida, según se indicó desde el Ejecutivo, busca sostener la carga tributaria sin incrementos para los vecinos de la localidad.

"Hemos enfrentado los días más difíciles juntos. Este reconocimiento nos permite seguir llevando a Anisacate hacia lo más alto, invirtiendo en servicios que mejoran nuestra calidad de vida", señaló Contini.

El beneficio regirá desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de 2026.