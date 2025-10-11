Saludos desde la camioneta y libertarios que cantaron "saquen el pingüino del cajón", en la visita de Milei a Chaco

A quince días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el presidente Javier Milei aterrizó pasadas las 11:00 en el Aeropuerto Internacional de Resistencia, capital de la provincia de Chaco. Allí fue recibido por el gobernador Leandro Zdero, quien lo saludó con un fuerte abrazo apenas el jefe de Estado descendió del avión.

Leandro Zdero abraza a Javier Milei tras su aterrizaje en Chaco

Pasadas las 12:00, dos horas después de lo previsto por los organizadores, acompañado por su hermana Karina y por Zdero, recorrió algunas cuadras a bordo de la camioneta presidencial, en medio de simpatizantes y militantes de La Libertad Avanza que buscaban saludarlo o sacarse fotos con él.

Mientras tanto, en las inmediaciones de la Plaza Belgrano, donde se prevé que el mandatario hable frente a sus seguidores, militantes de La Libertad Avanza entonaban: “Saquen al pingüino del cajón para que vea, que los pibes cambiaron de idea, llevan las banderas que trajo el león”.

Un dato llamativo: en la Plaza Belgrano, la Unión Cívica Radical (UCR) local realizó un banderazo en apoyo al Presidente.

Esta manifestación, llevada a cabo por los conocidos “radicales con peluca”, se produce apenas unos días después de que Ricardo Alfonsín asegurara que “no se puede ser radical y votar a Milei”.

Otro dato a destacar es que esta visita de Milei a Chaco es la segunda en menos de un año. La anterior fue para inaugurar un templo evangélico, popularizado cuando su pastor, Jorge Ledesma, afirmó que lo había construido con “pesos que se habían convertido en dólares”.

Javier Milei fue recibido por autoridades militares en la provincia de Chaco

Operativo de seguridad en Resistencia

El operativo de seguridad fue estricto y, aunque Milei se acercó a las personas que bordeaban el cordón, no hubo posibilidad de contacto físico con él, ni por parte de simpatizantes ni de la prensa.

El mandatario busca fortalecer la campaña de sus candidatos a legisladores nacionales en la provincia: Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (Senado), y Mercedes del Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori (Diputados).

Chaco se presenta como un territorio favorable para Milei, ya que está gobernado por Leandro Zdero, uno de los pocos mandatarios provinciales que aún mantiene buena relación con la Casa Rosada.

Momentos antes de la llegada del Presidente, el ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Matkovich, expresó su deseo de “una fiesta democrática con total tranquilidad y en paz” durante la visita de Milei a Resistencia.

"Vamos a vivir una fiesta democrática, esperemos que sea con total tranquilidad y en paz y que nuestros amigos, referentes, afiliados y simpatizantes de los partidos que tenemos a esta alianza podamos escucharlo al Presidente en ese mensaje de esperanza y de compromiso con el Chaco, que es lo que todo el pueblo está esperando", dijo Matkovich.

En ese marco, el funcionario aclaró que los cortes en el puente que conecta Resistencia con Corrientes serán mínimos, dado que “es un día laboral y la gente necesita moverse”.

Opositores se manifestaron en las inmediaciones de la Plaza Belgrano

En la esquina del municipio de Resistencia, sobre Hipólito Yrigoyen y avenida Italia, a unas cuatro cuadras de la Plaza Belgrano, un grupo de manifestantes opositores intentó acercarse al acto del presidente Javier Milei, pero se topó con un fuerte operativo policial que les impidió el paso.

Los manifestantes, que querían expresar su rechazo a la política del mandatario, fueron retenidos por un cordón de seguridad de la Policía del Chaco.

Entre las consignas que llevaban se podían leer: “Patria o Milei”, “Estafador” y “Coimero”. Según los gremios docentes, salieron a las calles para rechazar la implementación de políticas “que tienen su correlato en el gobierno de (Leandro) Zdero, que ajusta y quita derechos”.

