Tras su visita a Mendoza, el presidente Javier Milei encabezó este viernes en la localidad bonaerense de San Nicolás un acto en la planta de Sidersa, empresa especializada en productos siderúrgicos, donde anunció los lineamientos de una futura reforma laboral y tributaria. El mandatario sostuvo que el “próximo Congreso será indudablemente más reformista que el actual”, en alusión a la nueva configuración legislativa que espera tras las elecciones del 26 de octubre.

Milei detalló que su equipo trabaja en un proyecto para modernizar los convenios colectivos de trabajo y “adaptarlos a la realidad productiva actual. Las cámaras y los sindicatos podrán negociar nuevos marcos contractuales. Quienes prefieran mantener esquemas de hace 70 años, podrán hacerlo, pero eso tiene que surgir del diálogo que saque al país adelante”, explicó.

Entre los puntos principales, mencionó la eliminación de trabas burocráticas y la digitalización de los procesos registrales, con el objetivo de reducir costos y tiempos para empresas y trabajadores.

“El fin de este plan es dinamizar la economía desde lo más grande a lo más pequeño, porque las grandes empresas que acceden al RIGI necesitan proveerse de los bienes y servicios que ofrecen las pymes”, subrayó.

El jefe de Estado señaló que la reforma buscará “recomponer el vínculo entre trabajadores y empresarios”, limitando la acción de “los caranchos laboralistas que llevaron a la quiebra a cientos de pymes con tal de cobrar un juicio”. También adelantó que se eliminará “la discrecionalidad judicial” en causas laborales y se otorgarán mayores libertades contractuales, como la posibilidad de percibir salarios en dólares o establecer bancos de horas para equilibrar productividad y bienestar.

Acuerdo con Estados Unidos, OpenAI y protestas de la oposición

Durante el mismo acto, Milei celebró el acuerdo swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, anunciado por el secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent.

“Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando. Es un respaldo histórico y de una escala que para la gente de a pie es difícil de imaginar”, afirmó el Presidente.

También destacó las inversiones conjuntas de YPF-ENI y OpenAI, que en conjunto suman USD 55.000 millones, como muestra del “reconocimiento del mundo al rumbo que tomó la Argentina”.

Antes de su llegada, un fuerte operativo de Gendarmería y la Policía Federal se desplegó en las inmediaciones de la planta ubicada sobre la autopista Buenos Aires–Rosario.

Manifestantes del Movimiento Evita y la UTEP, alineados al kirchnerismo, realizaron protestas durante el acto. Milei, que en los últimos días recorrió Córdoba, Mar del Plata, Tierra del Fuego y Mendoza, se mostró confiado en que “la Argentina está dejando atrás el pasado para abrazar un futuro de libertad y crecimiento”.

