El presidente Javier Milei prepara su desembarco en Corrientes este sábado para apoyar la candidatura a diputada nacional de Virginia Gallardo, en un esfuerzo por mejorar los resultados electorales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia. En las elecciones provinciales del 31 de agosto, el partido libertario quedó en cuarto lugar, sin superar los diez puntos.

Gustavo Valdés le quita peso a la visita de Milei: "No necesitamos que venga nadie"

Según fuentes de LLA, el Presidente tiene previsto llegar primero a la provincia de Chaco, y cerca de las 17 arribará a la capital correntina.

La agenda de campaña, difundida en las redes sociales del partido, prevé una concentración en la intersección de la Costanera con la calle 25 de Mayo. Posteriormente, se realizará una caravana por las inmediaciones del lugar.

La visita se da en un clima de tensión política, ya que no está prevista una reunión entre Milei y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien ha acrecentado sus críticas al Gobierno Nacional en las últimas horas y minimizó el impacto de la llegada presidencial.

Valdés reiteró su postura en declaraciones recientes, poniendo el foco en la campaña de sus propios candidatos a diputados nacionales.