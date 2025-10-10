Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de Paz

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

El Comité Nobel noruego otorgó el premio a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Machado lleva casi un año escondida en Venezuela debido a la represión del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la galardonada, inhabilitada en ese entonces, apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia.

El premio a Corina Machado

La ex candidata presidencial en Venezuela María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz “por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

“El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel 2025 #NobelPeacePrize a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, indicó la entidad.



María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz: "Estoy en shock", dijo

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo estar "en shock" al conocer que fue galardonada el viernes con el Premio Nobel de la Paz, según un video enviado por su equipo de prensa a la AFP. Machado, de 58 años, pasó a la clandestinidad el año pasado, poco después de denunciar fraude en la reelección de Nicolás Maduro el 28 julio de 2024.

El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a la dirigente por su "incansable" defensa de la democracia venezolana ante el "brutal" gobierno de Nicolás Maduro.

"¡Estoy en shock!", se escucha a Machado decir a Edmundo González Urrutia en una llamada telefónica. "¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer", insistió la dirigente en la conversación.

González Urrutia reemplazó a Machado como candidato en las pasadas presidenciales luego de que fuera inhabilitada políticamente. La política encabezó de todos modos la campaña con mitines en todo el país.

La opositora política sostiene que Maduro robó la elección, y publicó en un sitio web copias de las actas de las máquinas de votación para probar que González resultó vencedor. El chavismo desestima esos documentos.