Milei llega al Chaco: encabezará un acto en Resistencia junto a Zdero y busca mostrar sintonía con el gobierno provincial

El presidente Javier Milei volverá al norte argentino este sábado 11 de octubre con una doble escala en su recorrido por el Litoral. Por la mañana encabezará un acto en la Plaza Belgrano de Resistencia, acompañado por el gobernador Leandro Zdero, mientras que por la tarde viajará a Corrientes para participar de una actividad de campaña junto a Virginia Gallardo, la candidata de La Libertad Avanza (LLA) en esa provincia.

Será la segunda visita oficial del mandatario al Chaco desde el inicio de su gestión y forma parte de una estrategia nacional orientada a reforzar la presencia del Gobierno en el interior y consolidar el apoyo al oficialismo libertario en la región noreste, donde el espacio busca afianzar su base electoral de cara a las legislativas del 26 de octubre.

Acto en la Plaza Belgrano: Milei y Zdero juntos en el escenario

La jornada comenzará en Resistencia, donde Milei encabezará un acto a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Belgrano, ubicada frente a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Fuentes provinciales confirmaron que el gobernador Zdero acompañará al jefe de Estado durante la actividad, que incluirá un discurso abierto al público y la presentación de obras y programas conjuntos entre Nación y Provincia.

Desde el Gobierno chaqueño destacaron que el evento busca “mostrar una agenda común de desarrollo productivo y equilibrio fiscal”, en línea con el vínculo de cooperación que Zdero y Milei mantienen desde el inicio de sus gestiones.

La expectativa por la presencia presidencial generó una fuerte movilización política y social en Resistencia, donde se prevé un amplio operativo de seguridad y control de tránsito en el microcentro.

Segunda parada: Corrientes y respaldo a Virginia Gallardo

Luego de su paso por el Chaco, Milei se trasladará a Corrientes capital, donde encabezará por la tarde una caminata y acto en la costanera junto a Virginia Gallardo, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por LLA.

La actividad forma parte del recorrido nacional que el Presidente viene realizando para respaldar a los postulantes libertarios en todo el país. Gallardo, exvedette y figura mediática, se convirtió en una de las principales apuestas del espacio en el Litoral, y su candidatura busca captar el voto joven y no partidario en una provincia donde el peronismo y el radicalismo mantienen estructuras históricas.

Sin embargo, la llegada de Milei se da en un contexto de tensión política en Corrientes. Durante la campaña provincial de agosto, Karina Milei y Martín Menem fueron increpados y evacuados tras un escrache en la peatonal de la capital correntina. Días atrás, además, una amenaza de carácter antisemita fue encontrada en la sede partidaria de LLA, advirtiendo sobre posibles ataques al Presidente y su comitiva.

El hecho fue denunciado ante la Justicia Federal, y el operativo de seguridad para este fin de semana fue reforzado por las autoridades nacionales y provinciales.

En el Chaco, Milei buscará ratificar su respaldo al gobierno de Zdero, uno de los mandatarios provinciales con mejor relación con la Casa Rosada, mientras que en Corrientes intentará impulsar la proyección nacional de La Libertad Avanza en un distrito clave para la elección de octubre. Para el gobernador , el acto conjunto será una oportunidad para mostrar gestión y alineamiento con las políticas nacionales. En declaraciones recientes, remarcó: “Compartimos el objetivo de bajar la inflación, generar empleo y acompañar al sector productivo. Cuando hay coincidencias, hay que construir.”

Expectativa y operativo especial

El dispositivo de seguridad previsto en Resistencia incluirá controles de ingreso, cortes de tránsito y despliegue de fuerzas provinciales y federales. La organización estimó la participación de miles de simpatizantes, además de agrupaciones políticas y sociales alineadas con el oficialismo nacional.

En Corrientes, el equipo de campaña de Gallardo mantiene reserva sobre el horario y el lugar exacto del acto, aunque se espera que Milei mantenga su característico formato de contacto directo con la gente, megáfono en mano, sin estructura partidaria formal.