Corrientes: confirman "cobros indebidos" en el hospital de Mercedes, y Salud investiga a más centros

Una fuerte controversia se desató en el hospital de la ciudad correntina Mercedes debido a supuestos cobros indebidos por parte del personal médico a pacientes por la atención sanitaria y procedimientos realizados dentro del centro de salud pública.

El ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, confirmó la gravedad de la situación, asegurando que existen pruebas que comprometen a los profesionales.

“Tenemos pruebas de cobro. No hemos tomado ninguna medida todavía, porque se está desarrollando la investigación”, declaró Cardozo.

El titular de la cartera sanitaria explicó que las denuncias de los vecinos señalan que "los médicos de un determinado hospital le cobran por procedimientos que se realizan dentro del hospital”, precisando que los involucrados serían profesionales, aparentemente, que habían cometido el hecho.

"Mercando con algo que no debiera"

A pesar de la contundencia de las pruebas, el funcionario señaló que aún no se ha tomado ninguna medida de separación o suspensión, ya que se está realizando la "investigación precisa para que a través de su marido administrativo se determine la responsabilidad" de los involucrados.

Cardozo no ocultó su indignación, señalando que el accionar de los médicos: "Me llama la atención, me duele".

"Esa gente está, si es cierto, está mercando con algo que no debiera y con todos los elementos que le proporciona al Estado para que ese procedimiento sea gratis", cuestionó el ministro.

En esa línea, el titular de Salud Pública detalló la magnitud del gasto estatal que se utiliza para garantizar la gratuidad del servicio: "Enfermera, gas, antibiótico, cama, internación, todo un gasto hace el Estado para que la población tenga una atención gratuita".

Finalmente, el ministro Ricardo Cardozo indicó que estos mecanismos se llevaron a cabo en el hospital de Mercedes y adelantó que la investigación se amplía, buscando otros centros de salud pública bajo sospecha, "tanto del interior como de la Capital correntina".