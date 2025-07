El pastor Ledesma defendió el “milagro” de los dólares y negó lavado: “No hacemos cosas sucias”

En medio de la investigación federal por presunto lavado de dinero y evasión, el pastor Jorge Ledesma salió al cruce de las denuncias que surgieron tras el llamado “milagro financiero” de los 100 mil dólares y la construcción del templo más grande del país en Resistencia. Lo hizo durante un culto de la Iglesia Cristiana Internacional.

Durante su discurso frente a los fieles, el líder religioso sostuvo: “No hacemos cosas sucias, no hacemos trampas, no lavamos dinero. Se hizo con esfuerzo, de pulmón, y todos ustedes tuvieron que ver con eso”, dijo, en referencia al moderno templo Portal del Cielo, cuya inauguración reavivó las sospechas sobre el origen de los fondos.

Ledesma aseguró que el crecimiento de su iglesia es fruto de la fe:“¿Cómo vas a contar que Dios puede hacer un milagro con la plata? Y si sucedió, no me lo voy a callar. Si yo creo, Dios lo hizo porque creí. ¿Ahora voy a retroceder porque el otro se va a enojar?”

Y añadió: “Nos propusimos edificar honestamente el edificio cristiano más grande del país y lo logramos. No me arrepiento, me gozo.”

Además, calificó las críticas como “idioteces” de quienes, según él, no conocen a Dios ni entienden la fe.“El diablo usa el arma de la intimidación para tratar de apagar a los cristianos”, afirmó.

La causa judicial: levantaron el secreto bancario del pastor y su entorno

En paralelo al fervoroso mensaje de Ledesma, la Justicia Federal de Chaco avanza con medidas clave en la causa. La jueza Zunilda Niremperger autorizó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero del pastor y de su familia.

La investigación, iniciada tras la viralización del “milagro de los dólares”, intenta determinar si los aportes económicos anónimos que financiaron la obra fueron utilizados para blanquear dinero de origen ilícito. A la pesquisa se sumará la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Aunque aún no hay imputaciones formales, una de las principales alertas es que la institución dejó de presentar balances desde 2016, lo que impide conocer el movimiento real de sus fondos.