Zdero apoyó a Milei: “Es distinto a lo que se ve desde afuera”, dijo y lo definió como “humano y dialoguista”

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero repasó los ejes de su gestión, su mirada sobre la economía nacional y el vínculo político con el presidente Javier Milei, a quien describió como un dirigente “mucho más humano, cercano y dialoguista de lo que muchos creen”.

El mandatario chaqueño confirmó que Milei llegará este sábado 11 de octubre a las 10 de la mañana a Resistencia, donde encabezará un acto en la Plaza Belgrano, y detalló cómo fue su última reunión en la Quinta de Olivos, un encuentro que definió como “franco, sin formalismos y con una mirada común sobre la necesidad de equilibrio fiscal”.

“La charla fue directa y mano a mano, muy distinta a lo que se ve desde afuera”

Zdero contó que viajó a Buenos Aires por cuestiones de gestión y, tras solicitar una audiencia, fue convocado al día siguiente a la Quinta de Olivos. “Me atendió en uno de los despachos y tuvimos una conversación muy amena. Es muy diferente a la imagen pública que muchos tienen de él”, relató.

“La charla con Milei fue franca. Él tiene un trato directo, de persona a persona. No quiere que uno le diga usted, te pide que lo trates de vos. Eso ya te cambia todo el clima. Es un tipo que escucha, que te deja plantear los problemas y busca respuestas”, señaló el gobernador durante una entrevista a Radio Cadena Federal.

Zdero aseguró que en ese encuentro le pidió al presidente que no le quite el apoyo financiero a la provincia, un punto que consideró clave para mantener el funcionamiento del Estado chaqueño.

Fuerte crítica de Gustavo Valdés a Nación: "Las provincias estamos a la deriva y no sabemos dónde está el ministro de Economía"

“Le dije con claridad que sin la ayuda nacional no podríamos afrontar el pago de salarios ni garantizar el funcionamiento básico. Él entendió perfectamente y se comprometió a acompañarnos. Hoy Chaco depende en gran medida de esos adelantos de coparticipación, y sin ellos estaríamos en una situación crítica”, remarcó.

“No vengo del espacio de Milei, pero compartimos objetivos”

El gobernador chaqueño aclaró que no proviene del espacio político de Milei, pero que existe una coincidencia en los objetivos económicos: bajar la inflación, ordenar las cuentas públicas y generar condiciones para el desarrollo productivo.

“Yo no formo parte del espacio de Milei, y él lo sabe. Pero cuando uno se sienta a hablar y encuentra coincidencias, tiene que construir desde ahí. Quiero equilibrio fiscal, quiero bajar la inflación, porque la inflación castiga al que menos tiene. Y si eso se puede lograr, hay que acompañarlo”, sostuvo.

Zdero comparó la situación argentina con el proceso de recuperación de Paraguay, al que puso como ejemplo regional: “Paraguay pasó por momentos durísimos, pero apostó a la estabilidad y hoy crece con inversión privada. Muchos empresarios argentinos están yendo a invertir allá. Nosotros queremos que eso pase en el Chaco. Por eso bajamos impuestos, generamos confianza y abrimos la puerta al sector privado.”

El mandatario chaqueño también reveló que su vínculo con Milei se consolidó a partir de la gestión y no de la política partidaria. “Nos une la agenda de resultados, no la ideología”, explicó.

“El presidente valora el orden que estamos imponiendo. Yo le dije que el norte no puede seguir siendo un rincón olvidado, y él coincidió. Cuando ve que bajamos impuestos, que cuidamos los recursos, que terminamos con la complicidad con las mafias o que enfrentamos el narcotráfico, entiende que ese es el camino. Y por eso nos apoya”, señaló.

En ese sentido, Zdero consideró que el respaldo del Gobierno nacional ha sido determinante para sostener obras y programas en la provincia.

“Logramos avanzar con la obra del acueducto, con fondos nacionales que estuvimos a punto de perder. También conseguimos financiamiento para la ruta 89 y para cubrir el déficit fiscal con un crédito del Fondo Fiduciario. Todo eso fue posible por una relación madura con Nación.”

El gobernador recordó una anécdota de esa charla: “Le dije: ‘Si le cuento a mi mamá que estoy hablando así con vos, no me va a creer’. Porque para muchos Milei es un personaje, pero en persona es diferente. Es alguien que tiene convicciones, pero también humanidad.”

Gustavo Valdés le quita peso a la visita de Milei: "No necesitamos que venga nadie"

El apoyo de Nación, clave para sostener la provincia

Zdero insistió en que la situación económica del Chaco es frágil y que el acompañamiento del Gobierno nacional ha sido esencial para mantener la estabilidad.

“Tenemos un 100% de los ingresos comprometidos en el pago de sueldos. Si no generamos un plus productivo, no hay futuro. Por eso necesitamos que Nación siga cumpliendo con sus compromisos y nos permita equilibrar las cuentas mientras desarrollamos la economía local”, señaló.

El gobernador reconoció que “los cambios duelen”, pero aseguró que son necesarios para romper con un modelo de dependencia estructural.

“La gente ya entiende que lo que estamos haciendo no es para ajustar, sino para transformar. No queremos seguir siendo los pobrecitos del norte, queremos ser una provincia que produzca, que exporte, que genere empleo.”

Expectativas por la visita presidencial

Sobre la inminente llegada de Milei al Chaco, Zdero evitó adelantar anuncios, aunque se mostró esperanzado: “El presidente siempre llega con noticias importantes. Ojalá sea algo vinculado a infraestructura o al desarrollo productivo. Pero, como le dije a mi equipo, no generemos expectativas hasta que esté todo confirmado.”

El mandatario destacó que la presencia del presidente será un respaldo político importante, en medio de una campaña que calificó como “dura, de golpes bajos y mucha desinformación”.

“A nosotros nos atacan porque cumplimos. Dijimos que íbamos a terminar con los piquetes, y lo hicimos. Dijimos que íbamos a bajar impuestos, y lo hicimos. Dijimos que íbamos a recuperar la educación, y lo estamos haciendo. Que la gente vea los hechos, no los titulares”.