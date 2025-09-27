Pitu Salvatierra y el triple crimen: "Creo que ese chico (Pequeño J) era el primero que corría peligro de que lo mataran"

Pitu Salvatierra no reniega de su pasado, ni de las veces que cayó en el mundo delictivo. Fue adicto, incluso ironizó en televisión de sus robos a bancos, que pagó en prisión, y como activo militante peronista fue elegido legislador porteño, cargo que asumirá en diciembre. En C5N, donde suele aparecer habitualmente, le preguntaron sobre el tétrico triple crimen de Florencio Varela, y lo que contó ("cómo simple teoría, porque no hablé con nadie...") es su presunción de que son terribles asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) tal vez el prófugo Pequeño J estaba intentando "salvarse de que lo maten a él"

Hasta el momento la investigación apunta a que las jóvenes fueron masacradas por 4 o 5 personas en Varela que seguían órdenes de Pequeño J, un joven boliviano de 20 años que es intensamente buscado en todo el país.

"En este ambiente nadie paga la mercadería antes, se paga generalmente después de venderla, así que es posible que esa plata que tenía el pibe (por Pequeño J) y esos kilos de droga, no fueran suyos, sino que tenía que venderlos y pagarle a alguien más pesado que él", le dijo Salvatierra a C5N.

"Entonces yo creo, sospecho y es mi opinión, por supuesto no hablé con ninguno de los involucrados, es que dentro del grupo de los 45 que estaban mirando ahí ese video había algún representante del de arriba, y que el primero que corría peligro de vida era este pibe, por eso quería mostrar ahí que hacía cualquier cosa para encontrar la plata o la droga...".

Pequeño J fue identificado por la policía como Tony Janzen Valverde Victoriano, peruano de 20 años, se desconoce su paradero y la magntud del tétrico crimen de Florencio Varela, con seguro destino entre los hechos más atroces que se recuerden en la historia policial argentina, hasta pone en duda que vaya a aparecer con vida. El hecho es investigado por el fiscal Adrián Arribas, quien imputó a los presuntos partícipes por “homicidio agravado por concurso premeditado, ensañamiento, alevosía y violencia de género reiterado”.

Pequeño J alcanzo a huir del barrio Zavaleta antes de un operativo policial, y también se difundió una alerta roja de Interpol para capturar a Matías Agustín Ozorio, señalado como su mano derecha y posible coautor del crimen.

